Situação de maus-tratos a animais mobiliza autoridades em Mauá

Na manhã desta terça-feira, um caso de maus-tratos a animais chocou os moradores do Jardim Anchieta, em Mauá. Após uma denúncia anônima, recebida pela Secretaria de Meio Ambiente e por representantes da Comissão da Proteção Animal da OAB de Mauá, a equipe do Centro de Proteção Animal Móvel, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), realizou uma operação para resgatar cães que viviam em condições de extrema negligência.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram uma cena desoladora: uma cachorrinha visivelmente debilitada, com uma das patas em avançado estado de necrose e infestada por bicheiras. O animal também apresentava o pelo embolado e sinais claros de sofrimento.

Outras duas cadelas foram localizadas na mesma residência. Magras e assustadas, elas também exibiam sinais de descuido prolongado. Imediatamente, as três foram resgatadas e levadas para atendimento veterinário.

A tutora dos animais foi identificada, detida e levada até a delegacia. Ela também foi multada e poderá responder por maus-tratos, conforme prevê a Lei Federal nº 9.605/1998, que dispõe sobre crimes ambientais. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a investigação seguirá para apurar os fatos e responsabilizar a envolvida.

As autoridades reforçam o pedido para que qualquer suspeita de maus-tratos seja comunicada imediatamente às autoridades competentes. O cuidado com os animais é um dever de todos.

Para fazer uma denúncia, o munícipe deve ligar de um telefone fixo para o número 4512-7661 ou para o 153 da GCM.