Guarda Civil Municipal de Mauá prende suspeito armado no Jardim Pilar

Na madrugada deste sábado, 12 de janeiro, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Mauá realizou mais uma operação estratégica com o objetivo de garantir a segurança dos munícipes. Durante patrulhamento no Jardim Pilar, a equipe abordou dois indivíduos, um deles portando uma arma de fogo, configurando crime conforme o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

A ação aconteceu na Rua Aquidabam, após denúncias de moradores sobre a presença de um suspeito armado. No local, foi encontrada uma pistola calibre .380, com um carregador contendo 10 munições intactas, em posse de J.C.S.N. Os dois suspeitos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Mauá, onde permaneceram à disposição da Justiça. O boletim de ocorrência foi registrado pela autoridade policial de plantão, Dr. Felipe Dalla Vecchia.

Essa ação faz parte dos esforços contínuos da GCM de Mauá para combater práticas que perturbem o sossego público, como o uso de entorpecentes, infrações de trânsito e outras que ameacem a ordem. A operação contou com a participação das equipes da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), ROTAM (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas) e viaturas do patrulhamento regular.