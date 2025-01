Mauá recebe festival Vozes Punks em fevereiro

No dia 8 de fevereiro, a cidade de Mauá se tornará o epicentro da cultura punk com a realização do festival Vozes Punks do ABC. O evento ocorrerá no T’rextudio, um estúdio reconhecido por sua produção musical de qualidade, e terá início às 18h.

Com a participação de quatro bandas renomadas, o festival promete oferecer uma imersão nas melhores expressões musicais, artísticas e na autêntica atitude punk. Confira quais são:

Pindorama HC: hardcore com uma pegada única e muito a dizer.

hardcore com uma pegada única e muito a dizer. Remanescentes 77: punk direto, com letras sobre resistência e o cotidiano.

punk direto, com letras sobre resistência e o cotidiano. Manolos Punk Rock: energia pura e letras afiadas, sempre com atitude punk.

energia pura e letras afiadas, sempre com atitude punk. Herdeiros da Revolta: mistura de agressividade punk com críticas sociais contundentes.

Além de reunir os aficionados pelo movimento, o evento também contará com a presença de artistas que vêm se destacando na cena punk contemporânea, promovendo uma troca rica entre gerações e estilos.

O Vozes Punks do ABC se apresenta como uma excelente oportunidade para aqueles que desejam experimentar a verdadeira essência do punk, não apenas por meio da música, mas também pela atitude que define esse movimento cultural.

Organização e ingressos

O festival é organizado por Pico Jones e Marcelo Zovão, ambos integrantes da banda Manolos Punk Rock, que trazem sua paixão e experiência para dar vida a esse grande encontro.

Ingressos e mais informações:

Sympla

Redes sociais das bandas: @manolospunkrock, @herdeirosdarevolta, @remanescentes77, @pindorama.punkrockhc e @tempunkai.