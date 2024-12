Equipe de Bem-Estar Animal de Ribeirão Pires resgata mais de 1.100 animais em 2024

Em 2024, a equipe de Bem-Estar Animal de Ribeirão Pires, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, registrou números expressivos em suas ações de cuidado com a fauna silvestre e os animais domésticos da cidade. Foram 1.101 animais silvestres resgatados em mais de 3.600 operações realizadas em todos os cantos da Estância. Além disso, o grupo atuou em mais de 580 casos de maus-tratos, salvando animais em situações de risco.

Criada em 2021 com o objetivo de proteger a biodiversidade local, a equipe consolidou sua atuação em ações de resgate, educação ambiental e controle populacional. Os profissionais já resgataram mais de seis mil animais neste período. As iniciativas do grupo se tornaram referência regional, ampliando o impacto na conscientização da população e no cuidado com os animais.

As operações de resgate se somaram a um importante trabalho de conscientização. Mais de 850 crianças participaram de palestras educativas realizadas em escolas e espaços comunitários, promovendo reflexões sobre a preservação ambiental e o respeito à fauna. Esses encontros destacaram o papel da população na preservação da biodiversidade e no combate aos maus-tratos, fortalecendo o vínculo da comunidade com o meio ambiente.

Um dos programas de maior destaque foi o Tigela Cheia, que alia sustentabilidade ao cuidado com animais. Em 2024, a iniciativa arrecadou mais de 1,3 tonelada de garrafas PET, que foram trocadas por ração para pets. A ação beneficiou famílias em situação de vulnerabilidade, contribuindo para a alimentação de seus animais e incentivando a reciclagem na cidade.

O controle populacional de cães e gatos também foi intensificado, com 2.152 castrações realizadas ao longo do ano. Essas ações ajudam a reduzir o abandono de animais, minimizando problemas de saúde pública e garantindo mais qualidade de vida para os pets. Além disso, as operações de resgate e atendimento emergencial foram fundamentais para salvar animais em situações críticas, reforçando o papel da equipe como guardiã do bem-estar animal.

“Os números expressivos alcançados em 2024 mostram o impacto positivo do trabalho realizado pela equipe de Bem-Estar Animal. Contudo, desafios persistem, como o aumento de áreas urbanizadas que invadem habitats naturais e o número de denúncias de maus-tratos. A equipe segue comprometida em ampliar suas ações para atender a essas demandas e criar novas estratégias que fortaleçam a proteção dos animais e do meio ambiente”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Temístocles Cristófaro.

As conquistas do ano, que incluem resgates, palestras, castrações e iniciativas como o Tigela Cheia, demonstram a relevância de políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. “O trabalho realizado não apenas promove melhorias diretas na qualidade de vida dos animais, mas também envolve a comunidade na construção de uma cidade mais sustentável e consciente”, completou o secretário. Com esses avanços, Ribeirão Pires reforça seu papel como modelo em ações de cuidado com a fauna e sustentabilidade no estado de São Paulo.

O telefone para denúncias de maus-tratos e resgates de animais silvestres é o 4824-4197.