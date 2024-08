Retomar São Bernardo é prioridade para o PT, diz candidato Luiz Fernando Teixeira em sabatina Folha/UOL

O candidato do PT a prefeito em São Bernardo do Campo (SP), Luiz Fernando Teixeira, diz que a retomada da prefeitura é prioritária para o partido, que esteve na administração da cidade por três mandatos.

“Foi uma escolha por unanimidade dentro do PT e dos sindicatos. É uma prioridade do PT resgatar sua casa, seu nascedouro, que governamos por três mandatos”, afirmou ele em sabatina Folha/UOL exibida nesta segunda-feira (26).

Mesmo sendo o berço eleitoral do presidente Lula (PT), São Bernardo viu uma guinada à direita com o impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016. O partido não conseguiu avançar ao segundo turno no pleito daquele ano e foi derrotado pelo atual prefeito, Orlando Morando (PSDB), ainda no primeiro turno em 2020.

Apesar disso, Teixeira acredita que o antipetismo na cidade arrefeceu. “Em 2022, a verdade foi restabelecida com o Lula solto. Ficou claro que o PT não era nada daquilo do que se criava a respeito dele. Lula, Haddad e Márcio França venceram na cidade. Aquele sentimento de 2020, quando não fomos sequer para o segundo turno, é passado e hoje teremos um resultado melhor.”

O candidato se diz confiante de que a presença de Lula na campanha bastará para levá-lo ao segundo turno. “Quando começamos a campanha, mais da metade da cidade nunca tinha ouvido falar no meu nome. Quando relacionam meu nome ao do presidente Lula, naturalmente a minha aceitação cresce.”

O petista, que é deputado estadual, diz esperar uma relação tranquila com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) caso seja eleito.

“O governador e o presidente têm sido extremamente republicanos no trato com os adversários. Tenho certeza que terei uma relação institucional muito tranquila com o governador, da mesma forma que o Filippi em Diadema e o Marcelo Oliveira em Mauá”, disse, citando prefeitos petistas na Grande São Paulo.

O deputado tem como vice na disputa o ex-prefeito William Dib (PSB), que se opôs às gestões do PT na cidade no passado. Ele compara a união com a chapa Lula-Geraldo Alckmin, em 2022.

“O motivo que nos aproximou foi muito parecido com o que aproximou Lula e Alckmin: o estado das coisas. São Bernardo está sendo desmontada em todas as políticas públicas, desemprego muito grande, violência crescente. Por amor à cidade, Dr. Dib e eu demos as mãos.”

Ao ser questionado sobre o volume do endividamento do município, o candidato do PT falou em “cortar na carne” e fomentar a ampliação das receitas. “Vamos rever os contratos, diminuir o tamanho do estado e investir no aumento da receita da cidade, que vem passando por uma desindustrialização.”

Ele voltou a citar Alckmin, que também ocupa o Ministério da Indústria e Comércio, e disse que pretende atrair indústrias, como da área da saúde.

O candidato do PT criticou durante a sabatina a situação da saúde na cidade. “A saúde da cidade está um caos, a crise é muito grave. Vamos ter que refazer a rede que o atual prefeito desfez, vamos ter que contratar médicos, sobretudo pelo Mais Médicos. Através da teleconsulta zerar a fila de exames, de consultas de cirurgias eletivas. Teremos que construir UBS em pontos específicos, sobretudo no [Bairro do] Alvarenga que é mais distante.”

São Bernardo é, junto com Guarulhos, a cidade com mais “cracolândias” na Grande São Paulo, excluindo a capital. Sobre o tema, o candidato defendeu o combate ao tráfico como política para o problema.

Sobre os apagões e a relação do governo municipal com a Enel, o deputado criticou a forma como a atual gestão conduziu o tema. “A prefeitura nunca fez as podas de árvores embaixo dos fios. A prefeitura precisa fazer sua parte. Nós já pedimos a cassacão dessa concessão da Enel, um péssimo serviço.”

Teixeira está no terceiro mandato de deputado estadual. Ele já foi vereador da cidade de Casa Branca, no interior paulista, de 1989 a 1992. Depois de um período afastado da política, presidiu o São Bernardo Futebol Clube, time da cidade do ABC, entre 2009 e 2016. Ele concorre a prefeitura pela primeira vez.

A sabatina foi conduzida por Priscila Camazano, com participação dos repórteres Rafael Neves, do UOL, e Artur Rodrigues, repórter de política da Folha de S.Paulo.

Na quinta-feira (29), Folha de S.Paulo e UOL exibirão a sabatina com Marcelo Lima (Podemos), e na sexta-feira (23), será exibida a entrevista com Alex Manente (Cidadania). Também são candidatos Flávia Morando (União Brasil ) e Cláudio Donizete (PSTU).

O ciclo de sabatinas promovido por Folha de S.Paulo e UOL foi iniciado em junho e vai contemplar ao todo 18 cidades.