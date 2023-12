Regionais da CIESP de Santo André e São Bernardo se reúnem em prol da indústria do ABC

As diretorias do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) de Santo André e São Bernardo do Campo promoveram na noite desta quarta-feira (06) um jantar de celebração em conjunto — algo inédito na história das entidades. O encontro teve como objetivo estreitar o laço entre as duas regionais e mostrar a importância de sua união.

A cerimônia realizada no Buffet Samyr, em São Caetano, contou com a presença dos diretores do CIESP Norberto Perrella, de Santo André e Mauro Miaguti, de São Bernardo, além do vice-presidente da entidade estadual, Vandermir Francesconi Júnior, representando Rafael Cervone, presidente da instituição, que não pode comparecer ao evento. Autoridades municipais, como os secretários Pedrinho Botaro, de Santo André, e Hiroyuki Minami, de São Bernardo, além do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior, também estiveram no evento.

Para Norberto, 2023 não foi um ano fácil para o setor industrial, mas a união das entidades é um ponto importante para superar as dificuldades que surgem. Na mesma linha de pensamento, Aroaldo Silva, presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, declarou que “Esse evento é a uma demonstração de que é possível buscar a unidade da indústria para pensar o futuro.”

Representantes das diretorias do CIESP celebram a união da entidade (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Após a saída de empresas como Ford e Toyota, a indústria perdeu espaço na região, mas ainda continua representando uma parcela considerável da economia, maior do que a média nacional. Mas, além da importância econômica da indústria, Aroaldo salientou seu papel também como local de pesquisa e inovação em ciência e tecnologia, vital para o desenvolvimento de um país.

Além da importância da sinergia entre os CIESPs, Miaguti defendeu a necessidade da mobilização em conjunto das indústrias com o comércio, prestadores de serviços, universidades, centros de pesquisas e governo de todas as instâncias.