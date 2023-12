Prefeitura e CIESP apresentam novidades para indústrias em café da manhã

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) e o CIESP receberam cerca de 30 empresas da cidade para um café da manhã com as indústrias do Polo Cosmético. No evento, que não foi fechado apenas às empresas do Polo, foram anunciados os cronogramas dos cursos e atividades do próximo ano e a participação em feiras futuras, como a FCE Cosmetique.

“A novidade é que ano que vem Diadema terá sua própria feira,” celebra Lúcia Bueno, coordenadora do Polo Cosmético. “Será em setembro, na região central da cidade, e congregará tanto as empresas do ramo Farmacêutico como as de Cosméticos. Teremos congressos, apresentação de produtos, outlet e o objetivo é que todas as empresas de Diadema consigam participar.”

A Vigilância Sanitária também esteve presente para apresentar como funcionará o formulário simplificado de autoavaliação para renovação de licença, uma solicitação antiga dos empresários. Agora, será possível a renovação automática da licença, que será fiscalizada posteriormente pela Vigilância e terá validade de 2 anos.

“A simplificação no processo de renovação de licenças pela Vigilância Sanitária demonstra o esforço conjunto da Secretaria de Saúde e da SEDET para otimizar e agilizar os processos,” afirmou Karina Bernardino, da Vigilância Sanitária, ao explicar as mudanças no licenciamento. “Mantendo o controle de riscos sanitários, a iniciativa atende à necessidade de respostas mais rápidas do poder público, promovendo um ambiente de negócios mais seguro e incentivando o crescimento das empresas e da cidade.”

“Fiquei muito contente de ver a adesão das empresas do Polo Cosmético,” comemorou o secretário municipal Marcelo Strama, da SEDET. “Conseguimos apresentar os avanços da administração municipal, desde alterar a legislação que rege a renovação das licenças sanitárias para 2 anos, ao invés de apenas 1, com a possibilidade de renovação automática, até estímulos como o estande da Prefeitura em feiras consagradas e, agora, a criação da nossa própria feira. A aprovação foi geral, mostrando que Diadema está no rumo certo, promovendo a melhoria constante do ambiente de negócios e apta para receber cada vez mais investimentos, para que as empresas gerem mais negócios, mais divisas para o município e, consequentemente, a nossa população possa ser beneficiada com cada vez mais empregos, como temos feito nos últimos anos.”

“A retomada do café da manhã com as empresas do Polo Cosmético é de significativa importância,” reafirmou o diretor titular do CIESP Diadema, Anuar Dequech Junior. “O CIESP, como entidade gestora do Polo, vinha há mais de 15 anos trazendo essa demanda de simplificar o processo de licenciamento da Vigilância Sanitária e ver que o governo está nos ouvindo, por meio do Secretário Strama, é muito gratificante. Essa é uma ação que deve continuar, pois ali estávamos em mais de 60 pessoas, discutindo licenciamento, capacitação, formação, fornecimento de energia, parceria com universidades, tudo aqui no espaço familiar do CIESP. A equipe da Prefeitura está de parabéns.”

“Ter um cronograma bem elaborado é essencial para o planejamento e gestão das atividades,” resumiu Lúcia Bueno. “Dentro do Polo temos uma diversidade de marcas e produtos e este encontro proporcionou um ambiente dinâmico e inspirador, onde a troca de ideias e experiências era constante. É um verdadeiro ecossistema empresarial, promovendo a evolução e fortalecimento do setor como um todo e proporcionando um desenvolvimento sustentável e promissor para a indústria de cosméticos.”