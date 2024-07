Sesi Diadema oferece aulas gratuitas de Futebol Feminino para meninas de 8 a 15 anos

O Sesi Diadema está com inscrições abertas para aulas gratuitas de Futebol Feminino para meninas de 8 a 15 anos. Pais ou responsáveis devem fazer a inscrição no site e depois comparecer à Secretaria da Unidade para efetivar a matrícula. As aulas terão início no dia 05 de agosto.

As participantes serão divididas por turmas para a formação esportiva e poderão, futuramente, participar das competições da Liga Sesi. “A proposta visa ainda algo mais, prepará-las para a vida adulta, incentivando o desenvolvimento da autoconfiança, do empoderamento, para que elas possam enfrentar melhor os desafios da vida, que com certeza virão”, destacou a coordenadora de Desenvolvimento do Futebol Feminino no Sesi-SP, Mirella Cagiliari.

Futebol Feminino no Sesi

Desde agosto de 2023, o Sesi-SP busca auxiliar no incentivo e investimento na formação esportiva do futebol feminino por meio do Programa Sesi Esporte. A modalidade está presente em onze polos diferentes espalhados pelo Estado, com aulas gratuitas divididas de acordo com a faixa-etária.

O projeto tem como objetivo contribuir para a promoção da equidade de gênero, a valorização da mulher e a ampliação da gama de possibilidades de atuação com o esporte feminino, além de democratizar o acesso a modalidade e fazer um trabalho a longo prazo, desde a formação inicial até a profissionalização.

Atualmente, o projeto soma mais de 1700 alunas, entre elas, um grupo que participa do desenvolvimento do Treinamento Esportivo, cujo objetivo é aperfeiçoar as capacidades esportivas para fins competitivos. Toda estrutura utilizada é custeada pelo Sesi-SP, desde uniforme, até lanches e viagens. Para 2025, as equipes que se destacarem vão jogar nas categorias Sub-12, Sub-14 e Sub-15 da Federação Paulista de Futebol.

Em Diadema, a iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria entre o Sesi-SP e a Prefeitura do município, que prevê a transferência de tecnologia para o desenvolvimento do Futebol Feminino na cidade.

Serviço

CAT Sesi Diadema: Av. Paranapanema, 1500 – Taboão

Inscrições: https://diadema.sesisp.org.br/

Informações: Telefone: (11) 4092-7900 / WhatsApp: (11) 93440-5047