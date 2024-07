Com Filippi, número de homicídios despencam em Diadema

Dados mais recentes da estatística de segurança pública do Estado comprovam que a política de Segurança Cidadã implementada pelo prefeito Filippi tem mostrado resultados positivos, com forte queda nos casos de homicídios, roubo de veículo e roubos em geral. A redução de assassinatos foi a maior do ABC.

No primeiro semestre, houve redução de 75% nos casos de homicídios (de 12 para 3), 53% nos episódios de roubo de veículos e 33% nos registros de roubos em geral. Também caíram os dados de latrocínio (roubo seguido de morte), em 50%, estupro, em 11,7%, tentativa de homicídio, em 16,6%, e roubo de carga, em 63,6%.

Outro dado que comprova a efetividade da política do prefeito Filippi: no ano, Diadema computou somente três homicídios, sendo que, de março a maio, nenhum caso foi registrado.

“A questão da segurança pública precisa de um olhar coletivo e integrado. Desde o começo do mandato, nossa equipe tem feito um intenso diálogo e realizado ações em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Esse trabalho integrado tem trazido resultados, com quedas constantes dos índices de criminalidade em Diadema”, comentou o prefeito Filippi.

Várias ações de segurança pública em Diadema são feitas em conjunto entre a GCM (Guarda Civil Municipal), a Polícia Militar e a Polícia Civil, como as operações Paz e Proteção, de combate aos pancadões, Ponto Seguro, com rondas ostensivas em pontos de ônibus em horários de pico, e Bairro Seguro, que reforça o efetivo em centros comerciais de bairro.

Outra prova da integração é a Central Integrada de Videomonitoramento, que reúne agentes da GCM, da Polícia Militar e da Polícia Civil, além do departamento de trânsito. O equipamento, instalado na sede da Secretaria de Segurança Cidadã, reúne imagens de 340 câmeras de segurança instaladas em toda a cidade, além dos 25 totens de segurança colocados em pontos estratégicos.