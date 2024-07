Consórcio ABC debate integração do monitoramento na região

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebeu nesta sexta-feira (26/7) representantes das secretarias de Segurança e das Guardas Civis Municipais (CGMs) para discutir a integração do monitoramento na região, a interlocução com as Polícias Civil e Militar e ações integradas com outras áreas das prefeituras.

Os temas foram pauta de reunião do Grupo de Trabalho (GT) Segurança Pública do Consórcio ABC, realizada na sede da entidade regional. A proposta inclui a realização de um levantamento da realidade de cada município na área e possibilitar ações integradas, otimizando recursos e possibilitando ações integradas para garantir maior segurança para a população do Grande ABC.

Como parte desse processo, foi destacada a importância da integração entre os comandos das GCMs dos municípios da região, assim como o reforço das suas infraestruturas e valorização dos profissionais, além da interlocução com outras secretarias, entre elas as de Desenvolvimento Econômico.

O secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, e o diretor de Desenvolvimento Econômico do órgão intermunicipal, Joel Fonseca, pontuaram o impacto da segurança regional não só para o combate da criminalidade como também para as finanças dos municípios, para atração de novos investimentos e para o desenvolvimento econômico da região .

“Quando pensamos nas empresas e indústrias, muitas vezes o investimento é condicionado às condições de segurança locais. Por isso, ações para combater o crime e a violência favorecem ao mesmo tempo a vida das pessoas e o desenvolvimento das cidades”, afirmou Aroaldo.