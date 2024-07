Jovens da Fundação CASA do Grande ABC transformam contexto social em maquetes

Com o objetivo de promover a reflexão sobre o contexto social e a transformação da realidade comunitária, jovens que cumprem medida socioeducativa na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) participaram de oficinas promovidas por educadores do Museu do Café. Nos dias 17 e 18 de julho, os centros socioeducativos Santo André II e São Bernardo I receberam essas atividades, que também foram realizadas nos CASAs Diadema, Santo André I e Mauá ao longo do mês.

As oficinas foram viabilizadas pela Divisão Regional do Litoral (DRL) da Fundação CASA em parceria com o Museu do Café, vinculado à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e fazem parte do projeto “Habitar Significados”, que foi desenvolvido para estimular uma discussão profunda sobre os conceitos de ocupação, habitação e moradia entre os jovens.

Durante as oficinas, os adolescentes criaram maquetes de casas que representam os lugares onde vivem, refletindo as características específicas de suas comunidades. O objetivo é valorizar esses espaços e promover uma reflexão sobre as transformações sociais e estruturais do contexto em que estão inseridos.

No CASA Santo André II, os jovens construíram uma maquete detalhada de uma vila, personalizando casinhas e recriando elementos do cotidiano local. A atividade incentivou os adolescentes a refletirem sobre suas realidades e sonhos. “Essa atividade é fundamental para os adolescentes, pois os faz refletir sobre suas vidas e sobre como podem contribuir para a transformação de suas comunidades”, afirmou a coordenadora pedagógica do CASA Santo André II, Karla Renata de Souza.

No CASA São Bernardo I, a proposta foi semelhante, permitindo que os adolescentes construíssem maquetes que expressassem suas realidades e aspirações. “A atividade permitiu aos jovens se colocarem no papel de criadores e disseminadores do conhecimento, o que é crucial para seu desenvolvimento e autoestima”, comentou a diretora do CASA São Bernardo I, Shirlei Claudino da Silva.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, expressou seu encantamento ao visitar os centros socioeducativos do Grande ABC na última semana e ver as maquetes criadas pelos jovens, reconhecendo o impacto positivo das atividades na vida deles. “A iniciativa de construir essas maquetes é um exemplo brilhante de como a arte e a educação podem interagir para proporcionar uma mudança positiva na vida dos adolescentes”, afirmou. “Estamos muito satisfeitos com os resultados e acreditamos que atividades como essa são essenciais para o desenvolvimento pessoal e social dos nossos jovens”, completou.

Parceria com o Museu do Café

FA parceria entre a Fundação CASA e o Museu do Café inclui um cronograma de atividades que abrange a presença de educadores nos centros socioeducativos e visitas dos jovens ao museu. Desde 2019, a colaboração engloba os projetos “Sentidos do Café”, “Habitar Significados” e “Cercanias”, que exploram temas como pertencimento, patrimônio e cultura cafeeira. Em 2023, cerca de 600 adolescentes participaram das oficinas desenvolvidas pelo Museu do Café, com aproximadamente 80 jovens realizando um curso de Barista oferecido pela instituição.