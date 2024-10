REDE anuncia neutralidade no segundo turno de São Bernardo

A Rede Sustentabilidade anuncia sua neutralidade no segundo turno da eleição para a prefeitura de São Bernardo do Campo, por entender que nenhum dos candidatos em disputa representa o projeto de cidade que o partido defende. No primeiro turno, estivemos ao lado da candidatura de Luís Fernando, do PT, que fez uma campanha de propostas, mas infelizmente não conseguiu avançar no pleito.

Agora, no segundo turno, não há como apoiar o candidato Alex Manente. Sua trajetória política nunca trouxe algo verdadeiramente relevante para a cidade. Em quase 20 anos de vida pública, ele acumulou gastos com dinheiro público, faltas no Congresso e quase nada de recursos para a nossa cidade.

Além disso, Alex Manente simboliza a retirada de direitos trabalhistas e previdenciários, o aumento do IPVA e o desmantelamento de conquistas sociais importantes. Sua aliança com setores políticos e privados que têm se mostrado inimigos da democracia reforça nossa posição de não o apoiar.

Por outro lado, Marcelo Lima, ao se unir ao atual prefeito Orlando Morando, representa a continuidade de uma administração que também não atende aos anseios de mudança da população de São Bernardo.

Diante deste cenário, a Rede Sustentabilidade opta pela neutralidade neste pleito, liberando seus militantes e apoiadores. Seguiremos firmes na luta por uma cidade mais humana, digna, democrática e socialmente justa, com participação popular e respeito aos direitos de todos.