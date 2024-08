Recordista mundial, Samuel Conceição chega às Paralimpíadas sem pressão: ‘Não ligo para o favoritismo’

O recorde mundial nos 400m da classe T20 (deficiência intelectual) é dele. O bicampeonato mundial da prova também. Mas nada disso estressa Samuel Conceição, atleta do Centro de Excelência Esportiva de São Bernardo do Campo e que em alguns dias estará fazendo a sua estreia em uma Paralimpíada.

Aos 24 anos e na melhor forma da carreira, Samuel é um dos homens a serem batidos na sua prova. O rótulo de favorito ao pódio em Paris se justifica pelos resultados mais recentes, e o atleta nascido na capital paulista garante que lida bem com esse status.

“Sei que carrego algum favoritismo, e eu sinto a pressão de ser um dos melhores, que vem dos técnicos, dos amigos, dos rivais, da família. Não ligo pra isso, mas até pouco tempo atrás [a tensão] me atrapalhava. Hoje sou menos ansioso”, diz o Samuca, como é chamado por técnicos e colegas de atletismo.

No rol de candidatos a medalhas, Samuel tem concorrência forte de atletas da Europa e Estados Unidos e de um velho conhecido, o colombiano Jhon Sebastian, superado pelo brasileiro por um décimo no Mundial do Kobe, em maio passado. Os dois se enfrentam desde as categorias de base.

“Não estou indo a Paris atrás de recorde, só quero chegar na frente dos meus adversários. O foco é ganhar uma medalha, não importa a cor”, conta Samuca, que estabeleceu o recorde mundial na sua prova no Parapan-Americano de Santiago (CHI), em 2023, com o tempo de 46s48.

Samuca entra na pista do Stade de France no dia 2, na classificatória dos 400m T20. Caso avance, ele disputa a final no dia 3.

‘Tentei futebol, vôlei e basquete, mas não deu certo’

Antes de virar um dos melhores paratletas do mundo, Samuca explorou outras modalidades. Na adolescência, tentou futebol, vôlei e basquete, mas não foi muito longe.

“Um amigo comentou do meu porte físico e sugeriu que eu fizesse atletismo. Assim, cheguei ao Centro de Excelência Esportiva em 2014. Comecei com salto em altura, depois passei para salto triplo, 400m com barreiras e 400m rasos. Fazia todas elas, mas as dores na região do púbis me limitaram. Foi aí que por orientação do meu técnico passei a me dedicar somente aos 400m rasos”, explica.

Samuel demorou um pouco a se dar conta do seu potencial para o atletismo. Cinco anos separaram os primeiros treinos com o título que mudou a sua vida. “Meu primeiro título nacional foi em 2017, mas só em 2019, no Global Games da Austrália, que percebi que podia ir longe.”

Foram muitas as referências do bicampeão mundial nesses dez anos de esporte, mas Samuca gosta de lembrar sempre de Daniel Tavares, que foi de inspiração a amigo. “O Daniel é o meu ídolo. Queria correr como ele. Hoje posso dizer que corro com ele”, lembra ele, que “tirou” do ídolo o recorde mundial em 2023 – antes dos 46s48, a melhor marca era de Daniel, com 46s86.

Centro de Excelência Esportiva

Concebido em parceria da Secretaria de Esportes do Estado de SP com o município de São Bernardo do Campo, o Centro de Excelência de São Bernardo do Campo é um local dedicado ao aprimoramento de atletas de judô e atletismo. Localizado na cidade de São Bernardo do Campo, o objetivo principal do centro é desenvolver talentos esportivos, proporcionando-lhes condições ideais para treinamento, competição e desenvolvimento físico, técnico e psicológico.