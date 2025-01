RECORD transmite Palmeiras e Portuguesa na estreia do Paulistão 2025 

A bola vai rolar! Nesta quarta-feira (15/01), a RECORD transmite ao vivo, a partir das 21h30, todas as emoções da partida entre Palmeiras e Portuguesa, pela primeira rodada do Paulistão 2025, torneio que abre a temporada do futebol profissional para os clubes de São Paulo e do interior do estado.

A emissora escalou um timaço para realizar a cobertura. O narrador Cleber Machado está a postos, e faz um convite especial: “O campeonato Paulista agita todas as torcidas. Nosso time está pronto. Vem jogar com a gente!”

A equipe de esportes da emissora conta com profissionais que já estiveram na RECORD, e também com estreantes na casa: os apresentadores Paloma Tocci e Bruno Laurence; o narrador Lucas Pereira; os comentaristas Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola e os repórteres Alexandre Oliveira, Bruno Piccinato, Duda Gonçalves e Jean Brandão, que estarão à beira do campo e no dia a dia dos clubes.

O que esperar de Palmeiras e Portuguesa?

Recentemente, chegaram reforços de peso no time de Abel Ferreira. Segundo o comentarista Maurício Noriega, o jogo desta quarta será uma ótima oportunidade para ver como o treinador do verdão vai montar o time com as novas peças:

“Em relação ao Palmeiras, a maior expectativa para este primeiro jogo é pela possível estreia do uruguaio Facundo Torres, enquanto o Paulinho ainda não pode jogar. Muito cedo ainda para a gente fazer algum tipo de aposta, mas podemos começar a observar as ideias do Abel Ferreira para montar o time com os novos contratados.”

Quando atleta, Dodô foi apelidado de “artilheiro dos gols bonitos” e acumulou passagens por vários clubes do Brasil, inclusive o Palmeiras (entre 2002 e 2003) e na Portuguesa (entre 2010 e 2011). O comentarista da RECORD analisou o começo de temporada da Lusa e o que espera da campanha do time neste Paulistão:

“Estou com uma expectativa grande em cima do treinador Cauan de Almeida. É muito bem falado, um treinador jovem e acho que o futebol brasileiro está precisando de novos treinadores com inteligência técnica e tática para o jogo. Além do fato de a Portuguesa ter contratado vários jogadores, com destaque para o Henrique Almeida, um centroavante já rodado e que tem um faro de gol apurado.”

Grupos e formato do torneio

Na primeira fase, o torneio é dividido em quatro grupos com quatro clubes em cada, decididos em sorteio. Neste ano, as chaves estão na seguinte configuração:

Grupo A: Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP;

Grupo B: Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani;

Grupo C: São Paulo, Novorizontino, Água Santa e Noroeste;

Grupo D: Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube.

Nesta etapa, os times enfrentam equipes das outras chaves. Os dois de cada grupo que mais pontuarem avançam às oitavas de final, quando inicia a fase de mata-mata. As duas equipes, dentre todas, que menos pontuarem, são rebaixadas à Série A2, a segunda divisão do Campeonato Paulista.

Vale lembrar que o Velo Clube – de Rio Claro – e o Noroeste – de Bauru – (campeão e vice-campeão da série A2 no ano passado, respectivamente) conseguiram o acesso e retornaram à elite do futebol paulista agora em 2025.

Retrospecto

O vencedor das últimas três edições (2022, 2023 e 2024) do Campeonato Paulista foi o Palmeiras, que tem 26 títulos do torneio em sua galeria. O clube que mais venceu a competição, na história, é o Corinthians, com 30 títulos. Já São Paulo e Santos levantaram a taça 22 vezes cada um.

Transmissão digital

Em parceria com o Desimpedidos, no digital da RECORD (R7.com e PlayPlus) a partida terá narração de Chico Pedrotti, comentários de Rudy Landucci e reportagens de Gabi Martins, Danilo Soto e Marília Galvão. Pelo portal e no streaming da emissora, o público poderá acompanhar a partida de uma maneira diferente do que vai ao ar na televisão!