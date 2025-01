Portuguesa deve jogar o Paulistão no Pacaembu e antecipar obras no Canindé

A diretoria da Portuguesa decidiu, em virtude de problemas estruturais detectados no estádio Canindé, antecipar a mudança para o Pacaembu. O jogo contra o Novorizontino, programado para o dia 18 de janeiro, marcará a despedida oficial do icônico estádio antes de sua transformação em uma moderna arena.

Após a transição para Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a Portuguesa já firmou um acordo preliminar para utilizar o Pacaembu como sua nova “casa” durante os próximos três anos. Contudo, é importante ressaltar que o Canindé não poderá operar em sua capacidade total, uma vez que a área coberta, identificada como a principal zona de risco, será interditada.

Inicialmente, o clube havia planejado essa mudança apenas para 2026, data prevista para o início das obras do novo Canindé. No entanto, as condições alarmantes encontradas durante uma vistoria recente levaram à decisão de antecipar essa transição. “Quando realizamos a inspeção no estádio, nos deparamos com uma situação muito mais crítica do que imaginávamos. Não podemos correr riscos estruturais”, afirmou Alex Bourgeois, presidente da SAF.

Com essa alteração no cronograma, a Portuguesa realizará apenas um jogo em seu estádio original neste ano. O clube já tinha agendamentos com São Paulo e Corinthians para jogos fora do estado e está em processo de renegociação para que esses confrontos ocorram no Pacaembu.

O planejamento atual inclui os seguintes jogos da Portuguesa como mandante no Campeonato Paulista:

18/01 – 2ª rodada – Novorizontino (Canindé)

29/01 – 5ª rodada – São Paulo (Pacaembu)

01/02 – 6ª rodada – Botafogo-SP (Pacaembu)

07/02 – 8ª rodada – Inter de Limeira (Pacaembu)

15/02 – 10ª rodada – Corinthians (Brasília ou Pacaembu)

20/02 – 11ª rodada – São Bernardo (Pacaembu)

Acelerando essa mudança, a Portuguesa também levou em consideração a crescente concorrência por parte de outros clubes interessados em utilizar o Pacaembu, como Santos e Cruzeiro. A intenção do clube é transformar o estádio não apenas em um local para jogos, mas também em um espaço para novas atrações, incluindo shows, restaurantes e uma loja oficial.

No período em que a equipe lusitana estiver no Pacaembu, os lucros obtidos serão compartilhados entre o clube e a empresa responsável pela administração do estádio.