Portuguesa busca renascimento financeiro com SAF e retorno a Série A

A Tauá Futebol, divisão esportiva da renomada empresa de investimentos Tauá Partners, anunciou oficialmente seu ambicioso plano de investir R$ 1,270 bilhão na Associação Portuguesa de Desportos. Esta iniciativa, previamente divulgada pelo Broadcast, destina aproximadamente R$ 500 milhões à revitalização do icônico Estádio do Canindé. A reforma visa aumentar a capacidade para 30 mil torcedores durante partidas e para até 45 mil pessoas em eventos culturais e musicais. Além disso, o projeto recebe apoio financeiro da XP Investimentos.

Em entrevista exclusiva ao Broadcast, André Berenguer, sócio da Tauá Partners, destacou que o acordo segue um modelo semelhante ao adotado entre o Palmeiras e a WTorre no Allianz Parque. “Teremos participação no direito de superfície para eventos não relacionados ao futebol e controle total sobre a bilheteria nos dias de jogo”, explicou Berenguer. O contrato com a Reeve prevê uma concessão de uso do espaço por 50 anos.

O retorno sobre esse investimento se dará principalmente por meio da comercialização de direitos de transmissão e negociação de jogadores, que são as principais fontes de receita no futebol global. No entanto, tais retornos podem levar tempo para se materializar devido à atual ausência de transmissões da Série D e à falta de atletas de destaque na equipe da Portuguesa. Alex Bourgeois, também sócio da Tauá Futebol, mencionou que estão próximos de contratar um técnico que reflita o estilo tradicional e ofensivo do clube. “Estamos quase finalizando a contratação de um técnico com as características da Lusa, de futebol raiz”, revelou Bourgeois.

O nome do novo técnico deverá ser anunciado em breve, com a expectativa de que ele conduza o projeto a longo prazo da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), visando tornar a Portuguesa um time financeiramente sustentável.

Atualmente, a Portuguesa possui um passivo estimado em pouco mais de R$ 500 milhões, uma cifra considerada “impagável” por Berenguer. Contudo, a Tauá planeja liderar um processo de reestruturação financeira junto ao Munhoz Advogados. Embora ainda seja cedo para definir a estratégia exata, Berenguer menciona a recuperação judicial como uma possibilidade. “Com este contrato firmado com a Portuguesa, estamos prontos para iniciar a reestruturação”, afirmou Berenguer. Ele expressa confiança em que essa transformação atrairá novos investidores interessados em participar deste novo capítulo na história do clube.