Santos: Neymar parabeniza filho de Robinho por gol na Copinha

O astro Neymar Júnior deu os parabéns a Robson Júnior pelo gol que o atacante marcou pelo Santos na Copinha. Filho do ex-jogador Robinho marcou um dos gols da vitória do Peixe sobre o Jaciobá por 7 a 1, pela segunda rodada da Copinha.

O post em questão feito pelo Menino da Vila é um clipe que colecionou os momentos desde a preparação no vestiário até o momento de sua entrada no segundo tempo e, claro, o gol. Nos comentários, Ney escreveu: “Sucesso, mlkinho!”

Foto: Reprodução / Instagram

Apelidado de Juninho, o filho do ex-jogador Robinho entrou na segunda etapa e deixou seu gol após rebote do goleiro do Jaciobá. Na comemoração, o garoto pedalou e fez gestos com os braços que lembraram muito os de seu pai. O momento viralizou na web.

Robson Júnior vem sendo blindado no Santos para que sua carreira não seja prejudicada com as ligações a seu pai. Novamente no banco de reservas diante da Ferroviária, pela terceira rodada da Copinha, o atleta deve ganhar mais minutos para mostrar seu futebol.