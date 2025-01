Santos perde jogo-treino em primeiro teste de Pedro Caixinha

No primeiro teste sob comando do técnico Pedro Caixinha, nesta quinta-feira (9), o Santos foi superado pelo Athletic, de Minas Gerais, por 4 a 1 no CT Rei Pelé. Apesar do placar, o foco do treinador esteve nas ideias e estilos praticados durante a semana, deixando o resultado em segundo plano.

O duelo amistoso foi dividido em quatro tempos de 25 minutos. Com o time titular em campo nas primeiras duas etapas, o Peixe empatou em 1 a 1. O gol santista saiu dos pés de Guilherme, após pênalti sofrido por Soteldo.

Caixinha iniciou o jogo-treino com a seguinte escalação: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Basso e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Hyan; Soteldo, Wendel Silva e Guilherme.

Na sequência, o treinador testou os suplentes, que entraram com a formação: João Paulo; Hayner, Gustavo Assis, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Patrick e Wilian Bigode; Miguelito, Luca Meirelles e Lucas Braga. Além deles, Diógenes, Yusupha Njie e Luca Meirelles também tiveram minutos em campo.

Nenhum dos reforços já acertados com o clube participou do jogo-treino, pois ainda não têm contrato assinado. Mesmo assim, o teste foi visto como importante para a fase final de preparação para a temporada de 2025.

O Santos estreia oficialmente no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, quando recebe o Mirassol na Vila Belmiro, às 21h30.