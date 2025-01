Santos empresta o volante Balieiro à Chapecoense

O Santos concretizou mais uma saída no seu elenco. Na noite desta quarta-feira (8), o clube acertou o empréstimo do volante Vinícius Balieiro para a Chapecoense por uma temporada.

Fora dos planos do Peixe e do técnico Pedro Caixinha, o meio-campista de 25 anos foi liberado neste começo de ano para procurar um novo time. Após recusar algumas sondagens, o Menino da Vila aceitou o desafio de defender a Chape em 2025.

Natural de Campinas, Balieiro iniciou a trajetória nas categorias de base do Paulista e deu sequência à formação no time do Santos, onde chegou em 2017. No time da Vila, subiu à equipe profissional e teve a oportunidade de disputar grandes competições, como a Série A do Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Em 2023, o atleta também defendeu a equipe do Ituano em período de empréstimo.

O Santos do técnico Pedro Caixinha enfrenta o Mirassol no dia 16 de janeiro, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista de 2025. O treinador trabalha na gestão de elenco junto da diretoria para ter o melhor plantel possível à disposição para o início dos compromissos oficiais da temporada.