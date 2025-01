Leila diz que Dudu saiu do Palmeiras “pela porta dos fundos”; atacante rebate

O clima entre Palmeiras e o atacante Dudu está cada vez mais pesado. Durante um evento de lançamento da nova patrocinadora do clube, a presidente Leila Pereira abordou a polêmica saída do camisa 7, que jogará no Cruzeiro a partir de 2025.

A dirigente palmeirense mencionou o assunto enquanto falava sobre o Rony, comparando as situações dos dois jogadores. Para Leila, a saída de Dudu deixou prejuízos, enquanto Rony age de forma exemplar.

“O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos. No meio do ano, quando falei que o encerramento do ciclo dele (Dudu) estava encaminhado, eu estava certa. E esperou-se até o fim do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões. Completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum, é extremamente disciplinado, cumpre seus deveres e, se ele não quiser ir, não tem problema, vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras“, declarou Leila.

Pouco depois, Dudu se manifestou em suas redes sociais. O atacante do Cruzeiro publicou uma foto com seus diversos troféus conquistados no Palmeiras, ironizando as críticas feitas pela dirigente. (Confira ao final do texto).

No meio do ano, o Cruzeiro chegou a anunciar Dudu, mas a negociação foi cancelada poucos dias depois devido à ausência de contrato assinado. Agora, o atacante foi oficialmente anunciado na Raposa, mas sua despedida como ídolo não foi marcada por homenagens por parte do clube paulista.