Projeto Verão no Clima promove ações de conscientização em Santos

O litoral paulista se prepara para receber a mais recente edição do Projeto Verão no Clima, uma iniciativa que visa sensibilizar a população sobre a importância da preservação das praias através do descarte adequado de resíduos. O evento, organizado pelo Governo do Estado, contará com uma série de atividades voltadas à limpeza e ao lazer nas areias.

A cidade de Santos, reconhecida por suas belezas naturais, será o palco inaugural do projeto no dia 22 de fevereiro. As atividades terão início às 8h na Baixada Santista, com uma estrutura especialmente montada na praça do Emissário Submarino. Os participantes poderão desfrutar de diversas atividades gratuitas, incluindo frescobol e apresentações do grupo FitDance. Além disso, oficinas educativas sobre coleta seletiva e artesanato com materiais recicláveis estarão disponíveis para o público.

Às 9h, todos estão convidados a se juntar a autoridades locais em um grande mutirão de limpeza na praia. Os primeiros 50 voluntários a se apresentarem para participar da ação receberão kits de brindes. A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, destacou a importância desse esforço coletivo: “Nosso objetivo é realizar um ato significativo de coleta de resíduos para despertar a consciência sobre a responsabilidade individual na preservação das nossas praias”.

Essa ação é promovida anualmente pela Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e conta com o patrocínio da Sabesp, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. O projeto também recebe apoio da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e das prefeituras locais.

De acordo com Natália Resende, o descarte inadequado de lixo nas praias tem gerado consequências severas para o meio ambiente e para a saúde pública, uma vez que aumenta a presença de parasitas transmissíveis. “Os plásticos descartáveis como copos e talheres são frequentemente encontrados nas areias e são extremamente prejudiciais. Eles se fragmentam em microplásticos que podem ser ingeridos por animais marinhos, entrando assim na cadeia alimentar humana”, ressaltou.

Além da equipe da Semil, representantes da Sabesp e CETESB estarão presentes durante o evento oferecendo informações relevantes à população. Especialistas da CETESB realizarão demonstrações sobre como é feito o monitoramento da qualidade das águas balneáveis, um fator crucial para a segurança dos banhistas.

Os técnicos também enfatizarão a necessidade de prestar atenção às bandeiras que indicam as condições das águas para banho. “Durante o verão, as chuvas intensas podem levar poluentes ao mar, afetando a balneabilidade”, alertou a secretária.

A Sabesp usará a ocasião para apresentar suas iniciativas e investimentos voltados para acelerar a universalização do saneamento no litoral paulista. Além disso, disponibilizará bebedouros em locais estratégicos e criará um espaço lúdico educativo voltado para crianças, onde elas poderão aprender sobre saneamento básico e proteção ambiental.

Todos os resíduos coletados durante o mutirão serão direcionados para uma cooperativa local de reciclagem, garantindo que sejam tratados de maneira adequada.

O Projeto Verão no Clima não se limitará apenas à Santos; outras cidades como Ilhabela (27/2), Guarujá (4/3) e Praia Grande (15/3) também receberão as atividades ao longo da temporada.