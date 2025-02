Cetesb alerta sobre aumento de praias impróprias para banho no litoral de São Paulo

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) emitiu um alerta nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, a respeito do aumento significativo no número de praias consideradas impróprias para banho ao longo do litoral paulista. O comunicado enfatiza que as recentes chuvas intensas que afetaram a região são diretamente responsáveis por essa alteração na balneabilidade das águas.

De acordo com a CETESB, as condições climáticas adversas têm um impacto substancial na qualidade da água costeira. Isso ocorre devido ao escoamento de resíduos urbanos e matéria orgânica que acabam sendo transportados para o mar durante episódios de precipitação intensa.

Um exemplo emblemático é a Praia da Ilha Anchieta, localizada no Parque Estadual da Ilha Anchieta (PEIA), que pela primeira vez foi classificada como imprópria para banho em 2025, em decorrência das fortes chuvas que comprometeram a qualidade da água local.

A CETESB ressalta que, em parceria com a Fundação Florestal, realiza um monitoramento contínuo da balneabilidade nas praias do PEIA. Nesse convênio, técnicos do parque são responsáveis pela coleta de amostras de água do mar, enquanto a CETESB conduz análises microbiológicas que determinam a classificação dos locais.

Atualmente, 62 praias no estado estão sinalizadas como impróprias para banho. Este dado foi atualizado no último boletim da CETESB e representa um aumento em relação à semana anterior, quando 61 praias foram classificadas como inadequadas. Dentre as 62 praias, 13 estão localizadas no Litoral Norte e 49 no Litoral Sul.

A CETESB estabelece que uma praia é considerada imprópria para banho quando são detectadas mais de 100 colônias de bactérias em cada 100 milímetros de água. As áreas afetadas são sinalizadas com bandeira vermelha para alertar os banhistas sobre os riscos à saúde.

Os banhistas são fortemente aconselhados a evitar o contato com as águas das praias sinalizadas como impróprias, uma vez que isso pode representar sérios riscos à saúde pública.

Lista das Praias Impróprias

Ubatuba: Itaguá (ambos os pontos), Perequê-Mirim, Prainha de Fora – Ilha Anchieta, Rio Itamambuca, Santa Rita

Caraguatatuba: Cocanha, Prainha

São Sebastião: Arrastão, Pontal da Cruz, Preta do Norte

Ilhabela: Itaguaçu, Itaquanduba

Bertioga: Boraceia – Sul, Enseada (Indaiá, Sesc e Vista Linda), Guaratuba, São Lourenço (proximidade ao morro e rua 2)

Guarujá: Enseada (Rua Chile), Guaiúba, Perequê

Santos: Aparecida, Boqueirão, Embaré, Gonzaga, José Menino (Rua Olavo Bilac e Frederico Ozanam), Ponta da Praia

Praia Grande: Aviação, Guilhermina, Maracanã, Real, Vila Caiçara, Vila Mirim, Vila Tupi

Itanhaém: Balneário Gaivota, Balneário Jardim Regina, Campos Elíseos, Centro Estância Balneária, Jardim Cibratel, Jardim São Fernando, Parque Balneário, Praia dos Pescadores, Sonho, Suarão

São Vicente: Gonzaguinha, Milionários, Prainha

Mongaguá: Agenor de Campos, Central, Flórida Mirim, Itaóca, Vera Cruz, Vila São Paulo

Peruíbe: Avenida São João, Balneário São João Batista, Guaraú, Icaraíba

A CETESB realiza análises regulares da água em 98 praias do Litoral Norte de São Paulo e continuará monitorando a situação para garantir a segurança dos banhistas.