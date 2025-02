Grande mutirão marca atividades contra a dengue em São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo prepara neste sábado (8/2) um grande mutirão de combate à dengue na cidade. A medida envolve, nesta etapa, 30 agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e 154 agentes comunitários de Saúde, que vão percorrer, simultaneamente, três bairros: Planalto, Baeta Neves e Alvarenga. O objetivo será realizar a limpeza de ruas e calçadas, bem como visitas domiciliares para identificar e eliminar possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti.

A escolha dos bairros, neste momento, levou em conta os indicadores de notificações de casos suspeitos e confirmados. A ação especial de combate à dengue engloba o Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias, o CCZ, o Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Saúde e a pasta de Serviços Urbanos.

“A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica, dinâmica, debilitante e autolimitada. A maioria dos doentes se recupera, porém, parte deles pode progredir para formas graves, inclusive virem a óbito. A quase totalidade dos óbitos por dengue é evitável e depende, na maioria das vezes, da qualidade da assistência prestada e organização da rede de serviços de saúde”, pontuou o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchteyn.

O mutirão contra a dengue vai contar com bloqueio mecânico, casa a casa, que consiste na remoção prévia dos focos larvários, com a intensificação das visitas domiciliares e mutirões de limpeza e, com a colaboração da população, abrindo portas e janelas, promover ação concreta de combate contra o Aedes aegypti. Também será realizado controle químico, que atua no uso de inseticidas para o controle do vetor nas fases larvária e adulta.

A ação terá ainda o auxílio de fumacê (inseticida aplicado por dois equipamentos veiculares) e de um drone para atuar em locais de difícil acesso pelos agentes de combate às endemias (pulverização de inseticidas biológicos eficazes contra larvas e mosquitos).

PREVENÇÃO

Assessora de direção do Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias, Renata Folkas, frisou que a missão será também “conscientizar a população sobre a importância da prevenção e incentivar hábitos saudáveis, como a limpeza regular do entorno das residências e eliminação de focos de reprodução” do mosquito Aedes aegypti. “Só assim podemos reduzir a incidência de casos de dengue e prevenir surtos epidêmicos”, detalhou.