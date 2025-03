Programas de Qualificação Profissional: oportunidades para mulheres em setores em alta

O programa Escolas de Qualificação Profissional, promovido pelo Fundo Social de São Paulo, tem se destacado pela alta demanda nos cursos de Beleza, Moda e Gastronomia. Esta iniciativa visa preparar os cidadãos para o mercado de trabalho e tem demonstrado um notável envolvimento feminino, com as mulheres representando 82% do total de alunos matriculados. Nos municípios da região do ABC, esse percentual é ainda mais expressivo, alcançando 88%.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, enfatiza a relevância da qualificação profissional como uma ferramenta vital para a conquista de novas oportunidades laborais e de geração de renda, especialmente voltadas para o público feminino. “As áreas de Beleza, Moda e Gastronomia são extremamente procuradas e necessitam constantemente de profissionais qualificados. Observamos um aumento significativo no número de mulheres buscando essa capacitação, o que demonstra o impacto positivo dos nossos cursos na inclusão produtiva e na autonomia financeira dessas alunas”, afirmou Cristiane Freitas.

Os cursos oferecidos pelo Fundo Social atendem setores que não apenas apresentam alta demanda por mão-de-obra qualificada, mas também abrem caminhos para o empreendedorismo. Desde o início da gestão atual em 2023, mais de 25 mil pessoas já participaram das atividades de capacitação, criando possibilidades tanto para inserção imediata no mercado quanto para a criação do próprio negócio. “É gratificante testemunhar os alunos aplicando o conhecimento adquirido. Nossa meta é expandir ainda mais nossa rede de qualificação e capacitar mais de 30 mil pessoas até o final deste ano”, acrescentou a primeira-dama.

Com as habilidades adquiridas nos cursos, muitas mulheres têm optado por empreender ou se inserir em áreas que valorizam competências especializadas. Um exemplo inspirador é o caso de Carine Maria, uma cuidadora de idosos de 27 anos, residente em Hortolândia, que teve sua vida transformada após participar do programa. Recém-formada no curso “Cuidados com Idosos” na Praça da Cidadania local, ela conseguiu um emprego na área e compartilha sua experiência positiva: “Estou adorando esta nova fase da minha vida. Há muito tempo eu buscava uma oportunidade e agora estou trabalhando como cuidadora em uma clínica”, disse Carine.

O programa Escolas de Qualificação Profissional está presente em diversas regiões do estado e entre 2023 e 2024 já qualificou mais de 21 mil mulheres nas unidades das Praças da Cidadania, Centros de Integração da Cidadania (CICs) e Organizações da Sociedade Civil (OSCs). As aulas são conduzidas por especialistas do Centro Paula Souza, Sebrae e Senac. A duração dos cursos varia conforme a área escolhida, com um máximo de até um mês. As inscrições estão abertas ao longo do ano através do site www.cursofussp.sp.gov.br.