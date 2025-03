Governo de São Paulo oferece capacitação gratuita para mulheres empreendedoras

Mulheres interessadas em iniciar ou expandir seus negócios podem se beneficiar dos programas de capacitação gratuitos oferecidos pelo Governo do Estado de São Paulo. Desde o início de 2023, mais de 100 mil mulheres já se inscreveram em oficinas de projetos como o Qualifica SP, a carreta do empreendedorismo e as iniciativas do Fundo Social.

Os cursos têm como principal objetivo proporcionar autonomia e independência financeira ao público feminino, além de gerar renda e promover um impacto social positivo. Essa proposta está alinhada aos princípios do movimento SP Por Todas, lançado em março do ano passado, que visa aumentar a visibilidade dos serviços de proteção às mulheres.

Uma das principais ofertas são as Escolas de Qualificação Profissional do Fundo Social de São Paulo. Entre 2023 e 2024, mais de 21 mil mulheres foram capacitadas nas unidades localizadas nas Praças da Cidadania, nos Centros de Integração da Cidadania (CICs) e nas Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

Dione Pereira da Silva, uma empreendedora de 53 anos que enfrentou limitações de mobilidade após um acidente vascular cerebral há seis anos, é um exemplo inspirador. Moradora próxima à Praça da Cidadania em Itapevi, Dione descobriu a Escola de Qualificação Profissional e decidiu se inscrever no curso de Confeitaria Básica em fevereiro de 2024. Desde então, sua trajetória se transformou: ela já completou vários cursos, incluindo panificação e pizzaiolo, e começou a vender produtos como bolos e pães. “A renda que eu tenho é das coisas que faço e aprendi no Fundo”, relata Dione.

Os cursos oferecidos pelas Escolas de Qualificação Profissional incluem as áreas mais procuradas como Beleza, Moda e Gastronomia. Com duração curta e sem custos, estão disponíveis um total de 48 opções distribuídas entre seis áreas do conhecimento: Administração, Informática, Gastronomia, Moda, Construção Civil e Beleza e Bem-estar. As inscrições são contínuas ao longo do ano.

As aulas são conduzidas por profissionais qualificados em parceria com instituições respeitáveis como o Centro Paula Souza, Sebrae e Senac. Para participar dos cursos, os interessados devem se registrar no site www.cursofussp.sp.gov.br.

Qualifica SP

Iniciado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) em março de 2023, o programa Qualifica SP já atraiu mais de 85 mil mulheres para cursos profissionalizantes gratuitos. As formações são oferecidas em três categorias: Meu Primeiro Emprego (destinado a jovens entre 16 e 24 anos), Novo Emprego (para pessoas acima dessa faixa etária buscando recolocação) e Empreenda (focado no incentivo ao empreendedorismo em parceria com o Banco do Povo). Os cursos mais populares incluem Assistente Administrativo, Excel Aplicado à Área Administrativa e Marketing Digital.

As inscrições para esses cursos também estão disponíveis no site www.qualificasp.sp.gov.br.

Carretas do Empreendedorismo

A carreta do empreendedorismo da Secretaria de Políticas para a Mulher oferece uma série de cursos gratuitos promovidos pelo Sebrae e Senac. Essas iniciativas têm como meta apoiar a autonomia financeira feminina. A carreta já percorreu diversas cidades paulistas e atualmente está em Assis.

Os cursos abordam temas fundamentais como Gestão de Negócios, Marketing e Finanças. As participantes são incentivadas a se inscrever previamente através de um formulário online para garantir uma vaga nos horários disponíveis. Mais informações podem ser obtidas no site https://www.spportodas.sp.gov.br/sp-por-todas.

Entre agosto e dezembro de 2024, aproximadamente 457 mulheres participaram dos cursos oferecidos pelo Sebrae e Senac, sendo os mais procurados os relacionados a Design de Sobrancelhas com Correção de Henna e Fotografia com Celular para Redes Sociais.

SP Por Todas

O movimento SP Por Todas tem como objetivo fortalecer as políticas públicas voltadas para mulheres em São Paulo, além de expandir a rede de proteção e apoio à autonomia profissional delas. Recentemente foram lançadas novas iniciativas como o aplicativo SPMulher Segura, que permite uma conexão rápida com a polícia em situações emergenciais; além da criação de salas dedicadas à Delegacia da Defesa da Mulher que operam 24 horas por dia.