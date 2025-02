Saiba como a inteligência artificial está transformando o mercado de trabalho

Criadas na década de 1940, as inteligências artificiais (IAs) deixaram de ser apenas tema de filmes de ficção científica ou discussões futuristas para se tornarem parte do nosso dia a dia, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Mas, afinal, o que é IA e como ela pode ser utilizada no mercado de trabalho?

“Como o próprio nome sugere, a inteligência artificial é a capacidade dos computadores de resolver problemas, especialmente aqueles que envolvem habilidades cognitivas humanas. Por exemplo, você pode utilizá-la para escrever um e-mail para um fornecedor, mandar uma mensagem para um amigo ou pedir uma receita com os ingredientes que tem em casa”, explica Ricardo Wagner, professor de Inteligência Artificial na StartSe, plataforma brasileira que atua no ecossistema de tecnologia, inovação e empreendedorismo.

Se antes a IA era vista como uma tecnologia restrita a especialistas, hoje qualquer profissional pode usá-la para aumentar a produtividade, automatizar tarefas repetitivas e impulsionar a criatividade. Saber como aplicá-la no dia a dia tornou-se essencial para quem deseja se destacar e acompanhar as transformações do mundo do trabalho.

Para democratizar o acesso ao conhecimento em IA, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), por meio do programa Qualifica SP, em parceria com a StartSe, oferece o curso “IA Para Todos“. Disponível de forma gratuita e online, o curso é voltado para moradores do estado de São Paulo interessados em começar a aprender sobre esse universo e que possuam acesso à internet.

“O Governo de São Paulo está oferecendo oportunidades para que a população tenha mais acesso a novas tecnologias e, com isso, esteja melhor preparada para as transformações do mercado de trabalho”, afirma Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico.

“Esse curso foi desenhado para quem não é da área da tecnologia. A proposta é mostrar que qualquer pessoa pode fazer parte desse ecossistema. E aqui está um caminho”, complementa Wagner.

A jornada de aprendizado é dividida em quatro módulos. O primeiro desmistifica a IA, demonstrando que qualquer pessoa pode utilizá-la. O segundo, ensina como integrá-la ao dia a dia. O terceiro, aborda a criação de aplicações para transformar atividades cotidianas em processos mais produtivos. Por fim, a última etapa foca na atualização e uso de diferentes ferramentas.

O curso tem duração total de quatro horas e pode ser concluído em até três meses. As inscrições estão abertas até 31 de março no site www.qualificasp.sp.gov.br. Ao final, os participantes receberão um certificado emitido pela StartSe.

Segundo uma pesquisa do ManpowerGroup, mais da metade (52%) das grandes empresas globais já utilizam IA em suas operações. Além disso, 33% das organizações que ainda não adotaram a tecnologia planejam implementá-la até 2027.

Outro ponto levantado pela pesquisa é que a falta de profissionais qualificados é o segundo maior desafio para a adoção global da IA nas empresas, com 31% das lideranças apontando essa dificuldade.