Sicoob adota IA de startup chinesa para otimizar gestão de documentos internos

Com o intuito de oferecer a melhor tecnologia do mercado para a aplicação da Inteligência Artificial Generativa (IA) na Jornada de Transformação Digital do Sicoob, a instituição financeira cooperativa aprimorou a funcionalidade de Interação com Documentos da Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob, conhecida como Sisbr.

A partir de agora, os colaboradores têm acesso também, além de outros modelos, ao DeepSeek-R1, um modelo de linguagem de IA desenvolvido pela startup chinesa DeepSeek, que proporciona a análise de documentos internos pelos funcionários da instituição. Dessa forma, o sistema entende a demanda do funcionário e facilita as análises de forma rápida, simples, segura e confidencial, poupando aproximadamente duas horas de trabalho para os profissionais.

“Ao utilizarmos arquiteturas customizadas para atender às necessidades do Sicoob, garantimos mais flexibilidade e inovação, possibilitando a incorporação contínua de novos modelos para aprimorar o Assistente Inteligente do Sisbr 3.0. Essa abordagem reforça nosso compromisso com a transformação digital, oferecendo soluções de ponta para todas as nossas cooperativas”, destaca Edson Lisboa, superintendente executivo de Tecnologia do Sicoob.

A funcionalidade Interação com Documento implementará o uso de stream nas respostas, oferecendo diversos benefícios aos colaboradores, como: mais eficiência, interatividade e otimização de recursos.

Tecnologia: uma grande aliada do cooperativismo

A Jornada de Transformação Digital do Sicoob teve início em 2017, consolidando a instituição como pioneira em inovação no setor financeiro cooperativo. Com iniciativas como o lançamento do SuperApp e a adoção da Inteligência Artificial, o Sicoob oferece aos seus cooperados soluções financeiras inteligentes, eficientes, completas e personalizadas.

Também foi em 2017 que a Alice, assistente virtual do Sicoob, foi criada e revolucionou o atendimento ao cooperado.

A automatização de processos também tem sido um diferencial para o Sicoob. Atualmente, mais de 60 “funcionários digitais” (como são conhecidos os robôs que automatizam processos institucionais) operam 24 horas por dia, garantindo maior agilidade na abertura de contas e em outras demandas operacionais.

“Nossos funcionários digitais têm sido essenciais para melhorar a eficiência dos processos internos, proporcionando um atendimento mais ágil e preciso”, explica Lisboa.

Em dezembro de 2023, o Sicoob concluiu a migração de 100% de seu ambiente analítico para a nuvem, marcando mais um importante passo em sua jornada de transformação digital. Com essa mudança, a nuvem possibilita maior escalabilidade, segurança e agilidade, o que viabiliza que a instituição continue a inovar e oferecer soluções cada vez mais avançadas para seus cooperados.