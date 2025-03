Governo de SP abre inscrições para o curso de básico de Libras nesta quinta (6)

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) inicia nesta quinta-feira (6), às 10h, as inscrições para uma nova edição do Curso Básico de Libras, on-line e gratuito. Nesta etapa serão oferecidas 10 turmas com 70 vagas cada, com opções de aulas às segundas, quartas e sextas-feiras; às terças e quintas-feiras; ou aos sábados. As aulas começam no dia 10 de março e serão conduzidas ao vivo por professores surdos.

O curso conta com uma carga horária de 40 horas. Para garantir a participação, basta escolher uma das turmas disponíveis. Não há necessidade de preencher mais de um formulário, pois não será realizado sorteio. Após a inscrição correta, o aluno receberá por e-mail todas as orientações para acompanhar as aulas.

Podem se inscrever pessoas com 18 anos ou mais, sendo obrigatório o uso de câmera durante os encontros virtuais, que acontecerão na plataforma Zoom. Para obter o certificado, é necessário ter pelo menos 75% de presença e alcançar média final acima de 5,0 nas avaliações.

A capacitação tem como objetivo preparar ouvintes para se comunicarem em Libras, possibilitando mais inclusão e interação com as mais de 592 mil pessoas surdas que vivem no estado de São Paulo, segundo dados do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O conteúdo contempla os seguintes temas: O que é libras; Identidade surda; Cultura surda; Comunicação: surdo x ouvinte; Regionalismos na libras; Sistema de notação da libras; Alfabeto manual; Sinais pessoais; Cumprimentos/saudações; Condições climáticas; Advérbios de tempo e calendário; Singular e plural; Animais; Expressões faciais; Materiais escolares e de escritório; Pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos e interrogativos; Números: cardinais e quantidades; Dias da semana; Família; Sentimentos; Horas/duração; Ambientes da residência; Localidades; Direção/perspectiva; Meios de transporte; Profissões; Documentos; Verbos; Configurações de mão.

Serviço

Inscrições para o Curso de Libras Básico de Março

Formulários de inscrição por turma serão abertos ao público no dia 6 de março, às 10h, no site da Secretaria.​