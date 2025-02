Primeira-dama reúne novas lideranças para fortalecer ações sociais em São Paulo

A primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, recebeu nesta quarta-feira (12), primeiras-damas e gestores de fundos sociais locais de mais de 300 cidades paulistas que, neste ano, estão em início de gestão. O encontro teve como objetivo auxiliar as novas lideranças a participarem dos programas e iniciativas estaduais, ampliando o trabalho conjunto e o impacto das ações e políticas de desenvolvimento social nos municípios.

“Foi uma oportunidade de apresentar as ações do Estado para primeiras-damas e gestores de fundos locais, reforçando a parceria entre o Fundo Social e os municípios. Um alinhamento essencial para levar políticas públicas de forma eficiente às cidades e garantir que mais pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso a oportunidades, capacitação e suporte para uma vida melhor,” afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Resultados dos programas do Fundo Social de SP

O encontro aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, na capital, e contou com a participação do coronel Henguel Pereira, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo. Durante o evento, foram destacados ainda os resultados e os programas do Fundo Social de São Paulo disponíveis aos municípios, como as Escolas de Qualificação Profissional, as Praças da Cidadania e as campanhas de ajuda humanitária.

“A Defesa Civil do Estado de São Paulo está lado a lado com o Fundo Social de São Paulo nas ações de ajuda humanitária. É nosso compromisso seguir trabalhando junto com os municípios para que, o mais rápido possível, a ajuda chegue na ponta da linha para o atendimento à população,” afirmou o coronel Henguel Pereira, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Novos projetos e capacitação para líderes municipais

O Fundo Social de São Paulo também disponibilizou aos participantes um manual técnico que descreve os programas e detalha os serviços oferecidos pelo Estado na área social. Todos também receberam acesso ao cadastro para inscrição ao curso online “Gestão Pública e Imagem”, de formação de novas lideranças, e conheceram o projeto estadual que vai ampliar o programa Escolas de Qualificação Profissional. Essa nova iniciativa levará cursos gratuitos de forma itinerante a regiões vulneráveis do estado, utilizando carretas-escola equipadas para a formação profissional da população.

Conheça mais sobre as principais iniciativas do Fundo Social de São Paulo:

Escolas de Qualificação Profissional

As Escolas de Qualificação Profissional do Fundo Social de São Paulo têm o objetivo de ampliar autonomia e geração de renda por meio da realização de cursos gratuitos voltados à população em vulnerabilidade social. As aulas ocorrem em diversas regiões do estado, com vagas oferecidas nas unidades das Praças da Cidadania, Centros de Integração da Cidadania (CICs), mas também em sedes de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e municípios, por meio de convênios.

São 48 cursos disponíveis nas áreas de Administração, Informática, Gastronomia, Moda, Beleza e Bem-estar, oferecidos em parceria com o Centro Paula Souza. As inscrições ficam abertas ao longo do ano, com vagas preenchidas gradualmente. A carga horária dos cursos varia conforme a opção de curso escolhida e pode chegar a um mês. As aulas acontecem de segunda à sexta-feira em dois períodos: manhã, das 8 às 12h e à tarde, das 13h às 17h. As inscrições estão permanentemente abertas por meio do site: www.cursofussp.sp.gov.br.

Praças da Cidadania

O Programa Praça da Cidadania idealizado pelo Fundo Social de São Paulo tem o objetivo de promover espaços destinados à proteção e inclusão social, ao aperfeiçoamento profissional e à participação comunitária de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Combina a realização de melhorias urbanas, através da implantação de um local destinado ao esporte, lazer e à convivência comunitária, com a oferta de cursos de qualificação profissional e de serviços.

Para que a Praça da Cidadania seja implementada, o município deve atender às diretrizes do programa, disponibilizar um terreno adequado e obter a aprovação legal do projeto. Atualmente, São Paulo conta com sete unidades em funcionamento, distribuídas em seis cidades: a capital, Guarulhos, Itapevi, Osasco, Mauá e Hortolândia. O Fundo Social de São Paulo mantém diálogo com os municípios interessados e segue trabalhando na expansão do programa em todo o estado.

Ajuda Humanitária

O Fundo Social de São Paulo, em parceria com a Defesa Civil, atua em ações de ajuda humanitária, oferecendo suporte imediato às famílias afetadas por desastres e apoiando municípios e entidades em momentos de emergência também fora de São Paulo. Na atual gestão, a ajuda humanitária teve início em 2023, com a mobilização e entrega de 480 toneladas de materiais diversos às vítimas das chuvas no litoral norte paulista.

Em 2024, foram enviados mais de 2,2 toneladas de donativos para auxiliar a população do Rio Grande do Sul, e distribuídos mais de 200 mil garrafas de água em uma ação emergencial de apoio aos municípios paulistas. Neste ano, as ações de ajuda humanitária já enviaram mais de 10 mil itens de primeira necessidade, incluindo cestas básicas, produtos de higiene, limpeza e outros suprimentos essenciais, para as regiões paulistas afetadas pelas fortes chuvas.