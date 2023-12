Governo de SP oferece cursos gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade

O Fundo Social de São Paulo firmou parceria inédita com o Senac São Paulo e o Sebrae, oferecendo 18 novos cursos gratuitos de curta duração para pessoas em situação de vulnerabilidade social. No total, são mais de 12 mil vagas.

As formações abrangem diversas áreas incluindo beleza, gastronomia, moda, administração e tecnologia da informação. Entre as novas capacitações oferecidas estão, por exemplo, cursos de Brigadeiro Gourmet, Telemarketing, Gestão de Brechós e Administração de Buffet Infantil. Uma especialização específica sobre empreendedorismo, ministrada pelo Sebrae, também está disponível no currículo dos cursos.

A primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, afirma que o trabalho conjunto com o Senac São Paulo e o Sebrae – instituições renomadas na área educacional – é mais um passo importante para ampliação do trabalho desenvolvido pelo Fussp. “Com essa nova parceria, ampliamos nossa ação para que mais pessoas em vulnerabilidade tenham acesso à qualificação profissional, o que lhes dará também mais oportunidades de emprego e chances de empreender”, explicou Cristiane Freitas.

As aulas estão sendo oferecidas em três unidades do Programa Praça da Cidadania, em Paraisópolis, na capital, em Guarulhos e Santo André, na Grande São Paulo; além de 10 unidades dos Centros de Integração da Cidadania (CIC’s), da Secretaria de Justiça.

“Essa iniciativa promove a inclusão produtiva, oferecendo uma nova perspectiva para quem está fora do mercado de trabalho, inclusive com a opção de se preparar para montar o próprio negócio”, afirma o superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa.

Sobre o Fundo Social de São Paulo

O Fundo Social é um órgão do governo do Estado de São Paulo que tem como objetivo instituir programas sociais destinados a atender diretamente pessoas em situação de vulnerabilidade social ou através do apoio às organizações sociais e municípios, especialmente por meio da oferta de cursos de capacitação profissional e oferta de ajuda humanitária.

Sobre o Senac São Paulo

Para abraçar as mais amplas possibilidades de sonhos e objetivos de vida para todos e todas, o Senac São Paulo lança sua mais nova campanha institucional trazendo um verdadeiro manifesto à liberdade de “ser o que se quiser ser” como principal conceito.

Com mais de 76 anos sendo referência em educação profissional, a instituição acredita que o futuro se constrói com oportunidades mais igualitárias e que encorajem as pessoas a se tornarem protagonistas de suas próprias histórias.

Essa autonomia faz parte do Jeito Senac de Educar e está presente em todos os títulos ofertados, sejam eles cursos livres, técnicos, ensino médio técnico, ensino superior (graduação, pós-graduação e extensão universitária), nas modalidades presenciais e a distância, em diferentes áreas do conhecimento. Também existe o Atendimento Corporativo à disposição de organizações públicas, privadas e do terceiro setor com equipe especializada em desenvolver soluções sob medida para suas necessidades.

Com 63 unidades educacionais, a instituição está presente em todo o Estado de São Paulo. São 17 unidades na capital; seis na Grande São Paulo; duas no litoral; 35 no interior e três do Centro Universitário Senac. Sendo um no bairro Santo Amaro, na capital, e dois no interior, que formam o complexo educacional com os hotéis-escola Senac em Águas de São Pedro e em Campos do Jordão. A instituição também conta com a Editora Senac São Paulo. Saiba mais: www.sp.senac.br.

Sobre o Sebrae

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em São Paulo (Sebrae-SP) é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas. Tem atuação com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios.