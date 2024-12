Governador inaugura Praça da Cidadania em Mauá, promovendo inclusão e capacitação

Nesta quinta-feira (19), o governador Tarcísio de Freitas inaugurou a nova unidade da Praça da Cidadania na cidade de Mauá, localizada no ABC Paulista. Este espaço foi concebido com o objetivo de promover a inclusão social, capacitação profissional e geração de renda para indivíduos em situação de vulnerabilidade. A unidade dispõe de uma Escola de Qualificação Profissional que oferece diversos cursos gratuitos, com capacidade para atender até 150 pessoas mensalmente.

A cerimônia de inauguração contou com a participação da primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas, do secretário executivo de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Adriano Eli Correa, do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, além de parlamentares e representantes da comunidade local, especialmente do Jardim Éden, onde a Praça foi instalada.

Durante seu discurso, o governador destacou: “Estamos entregando um espaço que promove esporte, lazer e convivência, além das escolas de capacitação que podem revelar talentos em diversas áreas como moda, gastronomia, arte e informática. Estas oportunidades são fundamentais para que os cidadãos possam empreender e construir seus próprios caminhos. Mauá pode contar com o apoio do Governo de São Paulo”.

A Praça da Cidadania está situada na Rua João Batista de Lima e ocupa uma área total de 6 mil m². O espaço conta com diversas instalações esportivas, incluindo quadras poliesportivas e para futebol society, uma pista de skate, academia ao ar livre, parquinho infantil, área para jogos e uma pista de caminhada. O projeto recebeu um investimento total de R$ 5,9 milhões por meio do Fundo Social de São Paulo, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) e a prefeitura local.

Em sua fala, Cristiane Freitas enfatizou o compromisso do governo em fortalecer o desenvolvimento social: “Nosso objetivo é motivar as pessoas e oferecer oportunidades para que elas possam transformar suas vidas através dos cursos oferecidos pelo Programa de Qualificação das Praças da Cidadania”.

A Escola de Qualificação Profissional instalada na Praça ocupa uma área construída de 386 m² dividida em dois blocos. As instalações incluem salas dedicadas aos cursos de gastronomia, beleza e bem-estar, moda e arte, informática e ainda dispõe de espaços voltados aos serviços ao cidadão e salas multiuso.

O prédio também possui áreas administrativas, copa, lavanderia, sala de esterilização, depósito e almoxarifado. Importante ressaltar que dois dos quatro sanitários são adaptados para pessoas com deficiência. Além disso, há uma horta comunitária e um canteiro de obras destinado ao curso de construção civil.

Com foco na sustentabilidade ambiental, o projeto da Praça foi elaborado incorporando soluções inovadoras como iluminação LED, pisos permeáveis e jardins de chuva que ajudam na retenção da água pluvial. O sistema para captação e reaproveitamento da água da chuva demonstra um compromisso sólido com a preservação ambiental.

Atualmente, além da nova unidade em Mauá, o programa Praça da Cidadania abrange outras localidades na Grande São Paulo como Guarulhos, Osasco e Itapevi. Na capital paulista existem duas unidades nas comunidades de Paraisópolis e Vila da Paz, além de uma unidade localizada em Hortolândia no interior do estado.



Crédito:Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP

