Mulheres quebram barreiras e ocupam mais espaços no mercado de trabalho

Neste sábado (8), é o Dia Internacional da Mulher, data oficializada pela ONU em 1975 para celebrar as conquistas femininas e buscar por mais igualdade na sociedade. Para contribuir e impulsionar mais mulheres a conquistarem independência, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo possui ações e programas que dão mais acesso ao mercado de trabalho e à qualificação profissional do público feminino.

Desde 2023, quase 850 mil mulheres já foram beneficiadas pelas políticas da pasta, com oferta de vagas de emprego nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), cursos de qualificação profissional do Qualifica SP e microcrédito produtivo do Banco do Povo que estimula o empreendedorismo feminino, com a linha Empreenda Mulher.

Com a participação nesses programas, várias mulheres vêm quebrando barreiras e mostrando que podem ocupar qualquer espaço, inclusive em áreas predominantemente masculinas. Conheça algumas histórias:

Eliane Bernardino – motorista de caminhão

Eliane Bernardino – motorista de caminhão/Divulgação

Eliane Bernardino, 47 anos, conseguiu um emprego de motorista de caminhão no PAT de Limeira, no interior paulista. Era um sonho antigo, pois desde criança ela gostava de brincar de carrinho com o irmão mais velho. “Com essa oportunidade, eu me encontrei. Me sinto importante e realizada no trabalho”, conta.

Essa é a primeira oportunidade dela na área, que já trabalhou como supervisora de vigilante patrimonial durante nove anos e deixou a ocupação para ser caminhoneira. “Era uma rotina completamente diferente do que vivo atualmente. Hoje, eu transporto peças automotivas”, afirma.

E mesmo se arriscando ao mudar para uma ocupação totalmente nova, ela conta que teve apoio de familiares e do marido, que também é caminhoneiro. Para as mulheres que têm interesse em ingressar na área, ela deixa um recado. “Precisamos perder o medo e enfrentar os desafios, isso nos permite ir além do que imaginamos. Nós mulheres que escolhemos ser motoristas, vivemos em função do que realmente gostamos”, diz.

Carina Cerqueira Rodrigues – gasista

A gasista Carina Cerqueira Rodrigues, 38 anos, moradora de Atibaia, região de Campinas, foi contratada após realizar o curso de gasista, do Qualifica SP, em parceria com a Companhia de Gás de São Paulo (Comgás).

“Só tenho orgulho de ter participado do curso de gasista, ter conseguido o emprego e ser uma das poucas mulheres desta área. Cada dia é um atendimento diferente, uma experiência nova, um cliente novo, e isso motiva muito o meu dia a dia”, destaca.

Ela está na área há dois anos e faz instalação, manutenção e reparo de sistemas de gás. Além disso, atua em emergências de vazamentos em tubulações para evitar explosões. A gasista comemora o fato de não ter passado por nenhuma situação grave. “Somos treinados para esvaziar casas e apartamentos se o nível de explosividade do gás estiver alto, mas em dois anos nunca precisei fazer isso.”

Carina Cerqueira Rodrigues – gasista- Divulgação

Dilma Oliveira – motorista de van escolar

Dilma Oliveira – motorista de van escolar-Divulgação

Dilma Oliveira, 42 anos, moradora de Botucatu, no interior, é motorista de van escolar e utilizou o microcrédito do Banco do Povo para comprar o veículo e empreender. ”O crédito foi muito importante porque comecei a trabalhar com a minha própria van”, explica.

De segunda a sexta-feira, no período da manhã e à tarde, a “tia Dilma” faz um percurso que passa por nove escolas para transportar 30 alunos. “Criamos um vínculo de amizade, há crianças que estão comigo desde que comecei.”

Antes de se dedicar ao transporte escolar, a empreendedora trabalhou como manicure, com instalação de câmera de segurança, na área de limpeza e em posto de gasolina. “Já fiz muita coisa, e o meu trabalho hoje me proporciona a oportunidade de ficar mais tempo com meus filhos, ter a minha renda e ajudar em casa”, afirma.

Sobre os PATs

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Os PATs contam com mais de 200 unidades, presentes em todas as regiões do estado, inclusive em unidades do Poupatempo. Em 2024, foram ofertadas mais de 400 mil vagas de empregos nas unidades dos PATs no estado.

Sobre o Qualifica SP

O programa oferece cursos de qualificação e empreendedorismo gratuitos para quem busca inserção no mercado de trabalho. As inscrições estão abertas para diversos cursos no site www.qualificasp.sp.gov.br.

Sobre o Banco do Povo Paulista

O Banco do Povo é uma iniciativa de microcrédito produtivo orientado que busca apoiar pequenos empreendedores formais e informais, promovendo a geração de emprego e renda. Possui três linhas de crédito: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil.