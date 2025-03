São Paulo registra avanços na inserção de mulheres no mercado de trabalho

O Estado de São Paulo tem se destacado como líder na contratação de mulheres no Brasil, com um notável aumento na presença feminina no mercado de trabalho. Dados recentes da Fundação Seade, oriundos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que os últimos três trimestres de 2024 marcaram a maior taxa de ocupação feminina em 12 anos, desde o início da coleta de dados em 2012. Este fenômeno posiciona São Paulo como a unidade da Federação com o maior número de trabalhadoras ativas.

No quarto trimestre do ano passado, aproximadamente 11,187 milhões de mulheres estavam empregadas, configurando o melhor desempenho trimestral para este grupo desde 2012. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, houve um crescimento significativo de 3,2%, equivalente a 350 mil mulheres a mais no mercado de trabalho. Além disso, quando analisado em relação a uma década atrás, em 2014, a elevação chega a impressionantes 17%, resultando em 1,6 milhão de novas ocupações para mulheres.

O total de pessoas ocupadas no estado durante esse período alcançou 25,052 milhões, com as mulheres representando quase metade desse total, ou seja, cerca de 45% das vagas disponíveis.

A crescente inserção feminina no mercado é parte integrante do movimento “SP por Todas“, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que visa aumentar a visibilidade das políticas públicas voltadas para a proteção e empoderamento profissional e financeiro das mulheres. Entre as ações promovidas estão cursos de capacitação oferecidos pelo Fundo Social e pelo Qualifica SP, além das carretas do empreendedorismo promovidas pela Secretaria de Políticas para a Mulher.

Queda nas Taxas de Desemprego

Os indicadores relacionados ao desemprego feminino também apresentaram avanços positivos. Conforme dados do IBGE, os terceiro e quarto trimestres de 2024 registraram as menores taxas de desemprego em mais de uma década: 7,1% e 7,2%, respectivamente. Comparando com o ano anterior, houve uma redução expressiva de 2,5 pontos percentuais no quarto trimestre e uma diminuição ainda maior de 4 pontos percentuais no terceiro trimestre.

O número de mulheres sem ocupação atingiu seu menor patamar em 11 anos nos mesmos trimestres mencionados. Em relação ao quarto trimestre de 2022, a queda foi significativa: 25%. Já na comparação com o terceiro trimestre do mesmo ano, o recuo foi ainda mais acentuado, alcançando 37%.

Rendimento Médio Aumenta

No que diz respeito à remuneração, as mulheres paulistas apresentaram o maior rendimento médio mensal real em 12 anos. No último trimestre avaliado, esse valor alcançou R$ 3.459, sendo o segundo mais alto entre todas as unidades federativas do país, perdendo apenas para o Distrito Federal. Em comparação ao quarto trimestre de 2022, essa quantia representa um aumento considerável de 12%.

A pesquisa do IBGE considera os rendimentos líquidos após correção da inflação e abrange todos os empregos ocupados pelas trabalhadoras durante o período analisado.

Diminuição da Informalidade

Outro dado relevante é a redução da taxa de informalidade entre as mulheres no estado, que atingiu seu menor nível em sete anos. Os dados mais recentes indicam que São Paulo ocupa a quarta posição com o menor índice no quarto trimestre de 2024, ficando atrás apenas dos estados de Santa Catarina, Paraná e do Distrito Federal.

Iniciativas do Movimento SP Por Todas

O movimento “SP Por Todas” é uma estratégia do Governo do Estado para promover políticas públicas eficazes voltadas para as mulheres. Esse programa não apenas busca fortalecer redes de proteção e acolhimento mas também se empenha na promoção da autonomia profissional e financeira feminina.

Dentre as novas soluções introduzidas em março de 2024 está o aplicativo SPMulher Segura, que visa facilitar a comunicação direta e ágil com as autoridades policiais em situações críticas. Além disso, foram criadas novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher disponíveis 24 horas para atendimento.