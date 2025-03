Metrô de São Paulo celebra o Dia da Mulher com ação especial na Estação Tatuapé

No dia 7 de março, sexta-feira, o Metrô de São Paulo promove a ação Estação Mulher, uma iniciativa dedicada ao bem-estar, à saúde mental e física das mulheres. O evento acontece na Estação Tatuapé, das 10h às 16h, oferecendo serviços gratuitos de relaxamento, autocuidado e acolhimento.

Entre os serviços disponíveis, as passageiras poderão aproveitar uma sessão de quick massage, oferecida pelo Hospital e Maternidade Sepaco, além de um spa das mãos, em parceria com a Mary Kay. Especialistas de diversas áreas também estarão presentes para compartilhar orientações essenciais sobre saúde da mulher: uma enfermeira abordará a prevenção do câncer de colo do útero, uma psicóloga falará sobre a importância do autocuidado e uma nutricionista dará dicas para uma alimentação saudável.

Para quem busca um momento de escuta e acolhimento, o evento contará com o Cantinho do Desabafo, em parceria com o Projeto Help, onde profissionais estarão disponíveis para um bate-papo sensível e respeitoso.

Além da ação presencial no dia 7, a programação do Metrô em homenagem ao Dia Internacional da Mulher segue ao longo do mês com outras iniciativas:

Iluminação de estações, mensagens sonoras e destaque na Sé

As estações Sumaré, Tamanduateí, Sacomã e Trianon-Masp, na Linha 2-Verde, bem como a parte externa do Centro de Controle Operacional (CCO), receberão iluminação especial na cor lilás até o final do mês. A ação faz parte do movimento “São Paulo por Todas” do Governo do Estado de São Paulo, que oferece uma rede de apoio completa para fortalecer a saúde, segurança e autonomia financeira das mulheres. Também serão emitidas mensagens sonoras nos trens, além da exibição da campanha no telão icônico da Sé, que fica no vão central da estação.

Festival Música no Metrô – Edição Especial Mulheres

No dia 20 de março, a Estação República recebe uma edição especial do Música no Metrô, dedicada a dar visibilidade a artistas independentes. As inscrições para participar do festival estarão abertas entre os dias 3 e 10 de março no link: https://www.metro.sp.gov.br/cultura/musica-no-metro .

A iniciativa reforça o compromisso do Metrô de São Paulo em valorizar e apoiar as mulheres, seja por meio da arte, da música ou do cuidado com a saúde.

Sua força nos inspira! Vem de Metrô!

Serviço

Data: 7 de março (sexta-feira)

Local: Estação Tatuapé – Espaço Institucional – Cultura

Horário: 10h às 16h