Metrô de São Paulo sobe no ranking global de sustentabilidade e clima

O Metrô de São Paulo teve sua nota elevada em ranking global de empresas que divulgam desempenho em ações climáticas e de sustentabilidade. O score total da Companhia subiu de “C” para “B” na classificação do Carbon Disclosure Project (CDP). Trata-se de uma organização global sem fins lucrativos que administra o único sistema independente de divulgação ambiental do mundo para que empresas, mercados de capitais, cidades e estados gerenciem seus impactos ambientais.

O CDP utiliza uma metodologia própria para avaliar as empresas com base no nível de divulgação de informações ambientais, além do próprio desempenho das companhias nessa área. O objetivo é auxiliar o processo de tomada de decisão dos investidores. Em um dos critérios de avaliação, o questionário Clima, o Metrô obteve notas A e A- em 8 das 16 categorias analisadas. Respondendo pela primeira vez ao questionário sobre Segurança Hídrica, o Metrô recebeu A e A- em 3 das 11 categorias julgadas. Isso significa o reconhecimento de que o Metrô de São Paulo é uma referência em práticas sustentáveis no setor de transporte, pela realização de ações coordenadas relacionadas a esse tema.

Gestão técnica da emissão de gases de efeito estufa (GEE)

O Metrô de São Paulo publica seu inventário de emissões de GEE desde 2009. A elevação da nota no ranking do CDP é um reconhecimento de que a empresa, além de assegurar transparência aos dados e ter consciência sobre os impactos ambientais a que está sujeita ou que eventualmente pode provocar, mantém o compromisso de promover ações de redução de emissões e de adaptação climática.

A operação do Metrô em São Paulo evitou a emissão de 648 mil toneladas de CO₂ na atmosfera em 2023, contribuindo significativamente para a redução dos gases de efeito estufa. Isso foi possível porque a operação metroviária funciona com energia elétrica e evita o consumo de combustíveis fósseis. Os benefícios sociais proporcionados pela rede metroviária ultrapassaram os R$ 12,9 bilhões e são resultado de externalidades positivas como a redução do consumo de combustíveis (305,6 milhões de litros) e a diminuição das emissões atmosféricas (669 mil toneladas). Esses dados foram fundamentais para retratar os bons resultados do Metrô como meio de transporte sustentável, além de melhorar a avaliação da Companhia neste ciclo.

Com o agravamento das mudanças climáticas e a ocorrência de eventos climáticos extremos em diversas partes do Brasil, como enchentes, secas e temperaturas elevadas, o Metrô exerce papel fundamental nas cidades por oferecer transporte público sustentável e proporcionar benefícios diretos à qualidade de vida da população e ao meio ambiente.