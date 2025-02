10 boas práticas nos transportes metropolitanos para um Carnaval seguro

À medida que a temporada de Carnaval se aproxima, as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) – CPTM, EMTU e Metrô – estão empenhadas em garantir a segurança e o conforto dos foliões que optam por utilizar o transporte público durante as festividades. Com o intuito de promover uma experiência positiva para todos, a STM elaborou uma lista de boas práticas a serem seguidas pelos passageiros.

1) Planeje sua rota com antecedência

Antes de iniciar a viagem, trace sua rota. Consulte antecipadamente os horários de ônibus intermunicipais no site da EMTU, e o trajeto de metrô e trem para garantir uma jornada tranquila. Para evitar aglomerações, chegue cedo aos pontos de embarque.

2) Marque pontos de encontro

As estações de trem e metrô e os terminais não são apenas locais de embarque e desembarque, mas também podem ser pontos de encontro seguros para os foliões participarem dos eventos – que, em sua maioria, tem fácil acesso pelo transporte público.

3) Respeite as normas de segurança

Para que os festejos ocorram sem incidentes e com todo conforto e segurança dos foliões, os passageiros devem estar atentos a algumas regras. A primeira delas é que é proibido fazer uso de instrumentos musicais, rádios ou aparelhos sonoros, a menos que por meio de fones de ouvido (lei municipal 15.937/13).

Atenção redobrada para ficar atrás da faixa amarela nas plataformas de trens e metrô, que existem para a segurança do passageiro. Se for consumir bebidas alcoólicas, ônibus, metrô e trem são opções mais seguras de transporte.

É importante também que o tamanho das fantasias não comprometa a circulação dos demais passageiros.

4) Cuide da limpeza

Contribua para a limpeza do transporte público e do ambiente ao seu redor. Utilize as lixeiras disponíveis, mantendo os veículos, estações e terminais limpos para o próximo grupo de foliões. Também mantenha limpos os trens, ônibus e os vagões do VLT, não utilizando sprays de espuma e confetes.

5) Compre o bilhete antecipadamente

Evite filas e agilize o embarque, se possível. Para viajar, você pode comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP (disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store), ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no site.

Vale lembrar que os ônibus de linhas gerenciadas pela EMTU, 13 estações da CPTM e quatro estações do Metrô aceitam sistema de pagamento por cartões de aproximação. Uma facilidade e tanto para o embarque!

6) Seja gentil com os funcionários

Os profissionais que trabalham no transporte público desempenham um papel fundamental durante o Carnaval. Seja cortês e respeite as instruções dos funcionários da CPTM, EMTU e do Metrô, que trabalham para garantir que a sua viagem seja segura.

7) Evite comportamentos inadequados

Para que todos façam uma boa viagem, mantenha um comportamento respeitoso com os outros passageiros. Evite comportamentos inadequados, como uso excessivo de espaço, música sem fone de ouvido, falar alto ou qualquer ação que possa causar desconforto aos demais foliões. Lembre-se das dicas do item 3 desta lista. Outra recomendação importante é evitar correr nas escadas, plataformas e mezaninos das estações e nos terminais de ônibus.

8) Cuide dos seus pertences

Em todos os deslocamentos, recomendamos que os foliões estejam atentos a seus pertences pessoais, como bolsas, carteiras e celulares, e que evitem exibir objetos de valor de maneira ostensiva. Mantenham bolsas à frente do corpo, proporcionando maior controle e prevenindo possíveis incidentes. Essa prática simples contribui para um ambiente mais seguro e resguarda os foliões de situações indesejadas.

9) Sem bebida alcóolica no sistema

Carlos Carlini, operador de trem no Metrô de São Paulo, recomenda que os passageiros não consumam bebidas alcoólicas dentro do sistema: “Não pode beber nas dependências das estações e trens. Tome cuidado e termine de beber antes de entrar no sistema”, orienta Carlos, que tem 8 anos na função.

Katia Luzia, que trabalha no quadro operacional nas estações da CPTM, relata que quase sempre há casos de pessoas eufóricas que estão alcoolizadas e sugere aos passageiros sempre respeitarem as regras.

É importante reforçar que não é permitido o consumo de bebida alcoólica nas dependências dos ônibus, trens e das estações (lei estadual 10.951/01) e portar qualquer tipo de droga ilícita (lei federal 11.343/06 – lei das drogas).

10) “Não é não”

A STM reforça também a importância de criar um ambiente seguro e respeitoso para todos os passageiros. Caso alguém se sinta desconfortável, ou seja, vítima de assédio, é essencial agir prontamente. Procure ajuda dos funcionários da estação, terminal ou do veículo. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) repudia qualquer forma de assédio e está comprometida em tomar as medidas necessárias para garantir a segurança e o bem-estar de todos os passageiros durante as celebrações do Carnaval.

No Metrô, a denúncia pode ser feita via SMS-Denúncia (9 7333-2252), pelo aplicativo Metrô Conecta e por meio do Posto Avançado de Apoio à Mulher, que tem equipes especializadas nas estações Santa Cecília e Luz para acolher mulheres vítimas de violência, orientar e, quando necessário/desejado, encaminhar à rede de enfrentamento à violência contra a mulher.

Já na CPTM, as denúncias podem ser feitas pela Central de Atendimento (0800 0550121), WhatsApp (9 9767-7030) e nas 34 estações que contam com o Espaço Acolher, que oferece atendimento humanizado e com privacidade às mulheres vítimas de violência ou importunação sexual nos trens e estações da companhia. As salas do Espaço Acolher estão distribuídas para que a passageira sempre encontre atendimento mais próximo de seu local de origem.

Ao seguir essas boas práticas, os passageiros podem contribuir significativamente para a segurança e a eficiência da operação do transporte metropolitano durante as celebrações de Carnaval. A STM deseja a todos um Carnaval alegre e seguro, destacando a importância da colaboração de cada um para o sucesso do evento.