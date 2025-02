Carnaval no Sambódromo do Anhembi: Táxis terão áreas específicas para embarque

A Prefeitura de São Paulo fará uma operação especial de serviço de táxis e de veículos de aplicativo para atender ao público dos desfiles de Carnaval no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte, que ocorrem entre 22 de fevereiro e 08 de março de 2025. A ação está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e do Departamento de Transportes Públicos (DTP).

Vale ressaltar que, em função do desfile das escolas de Samba, vias nos arredores do Sambódromo, como a Avenida Olavo Fontoura, na altura da Praça Campos de Bagatelle, estarão interditadas ou com circulação restrita, somente para tráfego local autorizado, táxis, veículos credenciados e de serviço, policiamento e de emergência (veja o mapa abaixo). Desta forma, a recomendação é que o público do evento dê preferência ao transporte coletivo (táxis, trens, ônibus e metrô).



Desfiles:

22/02 – sábado – Grupo de Acesso II, a partir das 20h;

28/02 – sexta-feira – Grupo Especial, a partir das 21h;

01/03 – sábado – Grupo Especial, a partir das 20h30;

02/03 – domingo – Grupo I de acesso, a partir das 21h;

08/03 – sábado – Desfile das Campeãs do Grupo Especial, a partir das 22h30.

Desembarque na chegada

Para a chegada ao Anhembi, a orientação é que passageiros que estejam utilizando táxis desembarquem preferencialmente nas proximidades da Ponte da Casa Verde, na altura da Avenida Braz Leme, pois este é o menor trajeto até o Sambódromo.



Embarque na saída do evento

Haverá quatro pontos de embarque de táxi

Avenida Olavo Fontoura (sentido Santana/Casa Verde), entre R. Anita Malfati e R. Brazelisa Alves de Carvalho (Dispersão);

Avenida Olavo Fontoura (sentido Santana/Casa Verde), do lado oposto aos portões 1 e 2;

Avenida Olavo Fontoura (sentido Santana/Casa Verde), entre o Portão 28 e o Portão 29;

Rampa de acesso do Hotel Holiday Inn.

Operação Táxi – Dia 22/02 – Grupo de Acesso II

O serviço de táxi durante o evento será realizado a partir das 18h nas seguintes áreas:



Área de Desembarque Olavo Fontoura

Avenida Olavo Fontoura (sentido Praça Campo de Bagatelle), entre o Portão 1 e o Portão 2. Localizado na primeira baia junto ao Pavilhão de Exposição, com acesso pela Avenida Santos Dumont;



Área de Embarque 1 – Pavilhão

Avenida Olavo Fontoura (sentido Ponte Casa Verde), entre o Portão 1 e o Portão 2;



Área de Embarque 2 – Camarote/Arquibancada

Avenida Olavo Fontoura (sentido Ponte Casa Verde), entre o Portão 28 e o Portão 29, do lado direito junto ao canteiro central.



Operação Táxi – Dias 28/02, 01/03, 02/03 e 08/03

O serviço de táxi para o evento será realizado a partir das 18h nas seguintes áreas:



Área de Desembarque Olavo Fontoura

Avenida Olavo Fontoura (sentido Ponte Casa Verde, junto ao muro do Campo de Marte), entre o Portão 01 e o Portão 02;



Área de Embarque 1 – Pavilhão

Bolsão A – Olavo Fontoura: Avenida Olavo Fontoura (sentido Ponte Casa Verde, junto ao muro do Campo de Marte), no alinhamento entre o Portão 01 e o Portão 02;



Área de Embarque 2 – Camarotes

Bolsão B – Camarotes: Avenida Olavo Fontoura (sentido Ponte Casa Verde), entre o Portão 28 e o Portão 29, no lado esquerdo junto ao canteiro central, e do lado direito, junto à calçada;



Área de Embarque 3 – Dispersão

Bolsão C: Avenida Olavo Fontoura, sentido Ponte Casa Verde, entre a Rua Anita Malfati e a Rua Brazelisa Alves de Carvalho.



Ponto Privativo 1543

O ponto 1543 (Parque Anhembi) será desativado, e o embarque remanejado para a rampa de acesso do Hotel Holiday Inn Parque Anhembi.

O permissionário desse ponto receberá a CREDENCIAL HOTEL, cedida pelo Hotel Holiday Inn.



Ponto Privativo 2769

O ponto 2769 (Rua Marechal Odylio Denys) será remanejado para Rua Marechal Odylio Denys, 81, em função do atendimento do Serviço Atende.



Translado Camarote

As empresas que prestarão serviços de translado até o Anhembi, deverão utilizar os adesivos confeccionados pela SPTuris.



Bar Brahma – Táxi

28/02 – sexta-feira. Grupo Especial, a partir das 18h;

01/03 – sábado. Grupo Especial, a partir das 18h;

02/03 – domingo. Grupo I de acesso;

08/03 – sábado – Desfile das Campeãs do Grupo Especial, a partir das 18h.

Somente táxis com o adesivo específico de acesso ao Bar Brahma poderão acessar os bolsões para o respectivo camarote.



Embarque: Avenida Otto Baumgart, nº 1000, no Pavilhão Amarelo, entre os portões 5 e 6;



Desembarque: Rua Galantéa, nº 1001, com acesso pelo Portão 8 (área interna do Pavilhão Amarelo);



O táxi com passageiro proveniente do Pavilhão Amarelo com destino ao portão camarote Brahma deverá utilizar a Avenida Braz Leme, Rua Marambaia, Rua Anita Malfatti e Rua Dr. Melo Nogueira; ou pela Rua Luciano Prata, Rua Brazeliza Alves de Carvalho e Avenida Olavo Fontoura.

Caso faça a opção de acessar o Sambódromo via Praça Campos de Bagatelle, o desembarque do passageiro poderá ocorrer em frente ao Portão 1.

Serviço de Táxi



Táxi Comum

Bandeira 1 (das 6h às 20h, de segunda a sábado) – R$ 6,00 mais a tarifa de R$ 4,25 por quilômetro rodado;

Bandeira 2 (das 20h às 6h, de segunda a sábado, e o dia todo aos domingos e feriados) – Acréscimo de 30% sobre a tarifa quilométrica.

Veículos de aplicativo

Os veículos de aplicativos terão dois pontos para efetuar o embarque e desembarque de passageiros: