Operação especial do Metrô, CPTM e EMTU para o pré-carnaval e carnaval em SP

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) anunciou a operação especial das linhas do Metrô, CPTM e EMTU para o período pré-Carnaval e os dias de festividades. Nos próximos dias 22 e 23, todas as linhas da CPTM e do Metrô funcionarão em seus horários regulares, com trens adicionais prontos para atender ao aumento no fluxo de passageiros.

No Metrô, as estações situadas próximas aos locais de comemorações contarão com um reforço de funcionários operativos e do Corpo de Segurança para garantir a segurança e agilidade no atendimento ao público. Por sua vez, a EMTU realizará operações de fiscalização nas principais concentrações de blocos carnavalescos em Barra Funda e Guarulhos.

Carnaval nos Trilhos

Durante os dias de Carnaval, que se iniciam na sexta-feira (28/02) e se estendem até a quarta-feira de cinzas (5), o Metrô operará ininterruptamente. As linhas estarão abertas 24 horas entre sexta e sábado (1), sábado e domingo (2), além de domingo e segunda-feira (3). O movimento será monitorado pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que poderá aumentar a frota conforme necessário, assegurando maior conforto aos usuários.

Nas linhas da CPTM, o funcionamento será ajustado: no sábado e na segunda-feira (1 e 3), os trens circularão com intervalos típicos de sábado; já no domingo e terça-feira (2 e 4), seguirão os intervalos de domingo. Na quarta-feira de cinzas (5), a operação será semelhante à de um dia útil. Em todas as linhas da CPTM, também haverá trens de prontidão para atender a demanda emergente.

Ônibus Intermunicipais

As linhas intermunicipais geridas pela EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Baixada Santista e Litoral Norte operarão normalmente no sábado (1) com programação correspondente ao dia. No domingo (2), haverá operação normal de domingo e feriado. Na segunda-feira (3), a programação será similar à de sábado; na terça-feira (4), seguirá a rotina de domingo; enquanto na quarta-feira de cinzas (5), aplicará o cronograma habitual de sábado.

A operação dos ônibus será monitorada em tempo real para permitir ajustes conforme necessário, garantindo assim um serviço adequado aos usuários durante esse período movimentado.

Bilhetes Digitais

Os passageiros têm à disposição várias opções para adquirir seu bilhete digital QR CODE para uso nos sistemas metroviários. As compras podem ser realizadas via WhatsApp pelo número 11 3888-2200, pelo aplicativo TOP disponível nas lojas Google Play e Apple Store, em ATMs localizadas em todas as estações do Metrô e CPTM, além de mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nesses locais, é possível realizar a compra utilizando cédulas. O processo é simplificado, acessível mesmo para aqueles menos familiarizados com tecnologias. A lista completa dos pontos de venda pode ser consultada no site www.boradetop.com.br.

Transporte de Bicicletas

Nos sábados, domingos e feriados, os usuários poderão embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. As bicicletas devem ser convencionais ou elétricas com dimensões semelhantes às convencionais. Durante a semana, o transporte é permitido somente entre 10h e 16h e após as 21h até o encerramento das operações. É importante ressaltar que o embarque das bicicletas nos trens deve ocorrer exclusivamente no último carro, com um limite máximo de quatro bicicletas por viagem.