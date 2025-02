São Paulo agita com pré-carnaval: Mais de 50 atrações culturais grátis

O pré-Carnaval em São Paulo está repleto de atrações culturais gratuitas, com eventos que tiveram início em 8 de fevereiro e se estenderão até 28 de fevereiro. A Prefeitura da cidade promove uma série de atividades que envolvem bloquinhos, apresentações teatrais, shows musicais e contações de história, especialmente voltadas para o público infanto-juvenil.

A programação abrange mais de 50 atrações distribuídas em mais de 30 Casas de Cultura, Centros Culturais e Bibliotecas Públicas. Entre as atividades, destacam-se os tradicionais blocos de Carnaval que prometem animar a cidade com música e samba.

Entre os blocos programados, o “Bateria Descontrole” se apresentará no Polo Cultural Chácara do Jockey no dia 23 de fevereiro, às 13h30. No mesmo dia, o “Cordão Carnavalesco Dona Micaela” estará no Centro Cultural da Penha, às 14h. O bloco “Unidos do Swing” terá sua performance na Vila Itororó no dia 22 de fevereiro, às 19h. Já o evento “Carnaval no CCJ com JabaCharanga”, que levará marchinhas e sambas-enredos, ocorrerá no Centro Cultural da Juventude no dia 22 de fevereiro, às 17h.

As Casas de Cultura também serão palco para apresentações marcantes. O “Bloco do Vietnã”, por exemplo, promete agitar a Casa de Cultura Santo Amaro no dia 28 de fevereiro às 18h. No dia 22 de fevereiro, às 15h, o Afoxé “Omí Àiyé” se apresentará na Casa de Cultura Brasilândia. Além disso, peças teatrais como “O Carnaval dos Bichos” na Casa de Cultura São Mateus e “Mamulengo da Folia” na Casa de Cultura Itaim Paulista também fazem parte da programação. As rodas de samba com o “Pagode do Asafe” e “Filhas da Mãe África” ocorrerão nas Casas de Cultura Santo Amaro e São Miguel, respectivamente.

As bibliotecas municipais não ficam atrás e estão oferecendo atividades carnavalescas voltadas ao público infantil. Entre elas, destaca-se o “Bloquinho das Princesas e dos Super Heróis”, que acontecerá até o final do mês, além das contações de histórias como “Historietas Carnavalescas”, apresentadas pelo grupo Casulo Viajante, e “Contos Carnavalescos”, pela Trupe BorboLetras.

A magia do Carnaval também se faz presente em outras atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. A Escola de Samba Estrela do Milênio realizará uma exposição de figurinos no Centro Cultural Grajaú, que ficará em exibição até o dia 11 de março. Com o enredo deste ano intitulado “Muito Além do Arco-Íris – Tire o preconceito do caminho que nós vamos passar com o amor”, a escola valoriza a importância dos figurinos carnavalescos. Além disso, uma oficina ministrada por Maria Cristina dos Santos na Casa de Cultura Freguesia do Ó ensinará a criar máscaras carnavalescas e instrumentos musicais a partir da reciclagem, promovendo consciência ecológica entre as crianças. Essa oficina está programada para o dia 27 de fevereiro, às 14h.

Para aqueles que desejam explorar toda a programação cultural do mês de fevereiro nos equipamentos municipais, é possível acessar mais informações através do site oficial da Prefeitura.