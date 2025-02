Metrô terá operação 24h durante o Carnaval para atender foliões

O Metrô de São Paulo vai operar continuamente durante o Carnaval, da noite sexta-feira (28/2) até a segunda-feira (3/3), garantindo transporte seguro e eficiente para os foliões. As frotas serão reforçadas em todas as linhas, e trens reservas estarão disponíveis. As estações Portuguesa-Tietê (Linha 1-Azul) e Palmeiras-Barra Funda (Linha 3-Vermelha), que ficam mais próximas ao Sambódromo do Anhembi, funcionarão 24h para embarque e desembarque, enquanto as demais permanecerão abertas apenas para desembarque.

No pré-Carnaval (22 e 23 de fevereiro), a operação seguirá os horários habituais, com aumento na frota e trens reservas para atender a demanda. As estações próximas aos principais blocos terão reforço no efetivo operacional e de segurança, com orientações aos passageiros por mensagens sonoras e direcionadores de fluxo.

Para quem vai ao Sambódromo do Anhembi, ônibus especiais da SPTrans e vans do ATENDE sairão das estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda a partir das 19h de sábado até 9h de domingo.

“Hub de serviços” de conveniência

Além da operação especial, o Metrô promove a ação “Estação Carnaval”, oferecendo um “hub de serviços” gratuitos nas estações Vila Madalena, República, Anhangabaú, Palmeiras-Barra Funda e Sé. Nos dias 22 e 23 de fevereiro e de 1 a 4 de março, das 10h às 17h, haverá distribuição de protetor solar, bebedouros da Sabesp, entrega de preservativos, orientações sobre itinerários e informações turísticas da SPTuris.

Haverá ainda aplicação de maquiagem carnavalesca (exceto na estação Sé), e o realizará ações de conscientização no trânsito do Detran-SP nos quatro dias de festa. Na estação Portuguesa-Tietê, guias auxiliarão no deslocamento ao Sambódromo.

No dia 27/02 (quinta-feira), às 18h, na estação Corinthians-Itaquera, a Banda dos Seguranças do Metrô vai fazer uma apresentação especial, tocando músicas de Carnaval e muito samba com a participação da escola de samba Leandro de Itaquera.

A ação “Estação Carnaval” é uma parceria do Metrô com Sabesp, SMTur, SPTuris, SMS, Detran, Needs/RD Saúde e Mary Kay.

Dicas para boa viagem

O Metrô recomenda compra antecipada de bilhetes, atenção ao uso das escadas rolantes e cuidado com pertences pessoais. O consumo de bebidas alcoólicas nas estações e trens é proibido. Evite expor objetos de valor ao deixar as estações, afastando riscos desnecessários. Para evitar surpresas desagradáveis, bolsas e mochilas devem ser transportados junto ao corpo e celulares e objetos de valor não devem ficar à mostra. Situações suspeitas podem ser denunciadas a funcionários, pelo aplicativo Metrô Conecta ou via SMS (9 7333 2252).