Programa de conscientização viária “Na Pista Certa” chega à cidade de São Bernardo

Entre os dias 03 e 07 de junho, as crianças de 5 a 11 anos das escolas municipais de São Bernardo do Campo poderão participar do programa “Na Pista Certa”, idealizado pela Fundación MAPFRE. A iniciativa chega à cidade com o objetivo de conscientizar os pequenos sobre a importância de um trânsito mais seguro e responsável, com o apoio de atividades lúdicas e educativas.

Instalado temporariamente no CENFORPE, o programa estabelece mais uma parceria de sucesso com a Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo. Dividido em duas etapas, as crianças aprendem de forma teórica e prática sobre as leis de trânsito.

Na etapa teórica, as crianças acompanham um teatro de fantoches que apresenta situações do dia a dia no trânsito e conhecem uma maquete da cidade, que simula diferentes cenários. Já na etapa prática, elas têm a oportunidade de vivenciar o trânsito em uma minicidade cenográfica de 600m², onde podem pedalar em bicicletas e triciclos em vias sinalizadas, praticando o que aprenderam e desenvolvendo habilidades como atenção, respeito às regras e cuidado com os pedestres.

Além de promover a educação no trânsito, a Fundación MAPFRE demonstra seu compromisso com a inclusão ao oferecer espaços adaptados para crianças com mobilidade reduzida e Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo que todos possam participar e aprender sobre segurança viária de forma igualitária e divertida.

SOBRE A CIDADE

São Bernardo do Campo, um dos pilares do ABC Paulista e maior cidade da região, ostenta uma posição de destaque no cenário viário regional e estadual. Sua localização estratégica, próxima à capital São Paulo e interligada por importantes rodovias, como a Anchieta e a Imigrantes, a torna um centro logístico crucial para o transporte.

O programa chega na cidade para conscientizar não só as crianças, mas também usá-los como intermediários de conscientização para os pais. O ‘Na Pista Certa’ tem uma carga muito maior do que aparenta. Nossa busca por um trânsito seguro, saudável e sustentável começa com as crianças, que também levam o conhecimento e a conscientização para casa, mostrando aos pais boas práticas no trânsito”, afirma Fátima Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

SERVIÇOS:

Na Pista Certa – São Bernardo do Campo.

Data: 03/06/2024 (segunda-feira) a 07/06/2024 (sexta-feira)

Local: CENFORPE – “Ruth Cardoso”

Endereço: Av. Dom Jaime de Barros Câmara, 201 – Planalto, São Bernardo do Campo–SP

Atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30