Professora Renata Leopoldo e Suplicy conversam sobre aumento dos moradores de rua em SBC

Educação, moradia, moradores de rua, causa animal e a renda mínima universal foram alguns dos temas da conversa entre a professora Renata Leopoldo, pré-candidata à vereadora em São Bernardo, e o deputado estadual Eduardo Suplicy. O encontro aconteceu na Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira, 29 de maio.

A conversa teve início com a professora Renata contando um pouco sobre sua história. “Estudei a vida toda em escolas públicas e fiz uma escolha pelo magistério, de trabalhar com educação pública, vivenciei a experiência mais linda de minha profissão na Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, afirmou.

Suplicy se mostrou preocupado com a situação dos moradores de rua em São Bernardo, que já são cerca de 2,5 mil pessoas, ou quase de 50% das pessoas que moram na rua em toda a região do ABC.

Como a professora Renata explicou, isso se deve, em grande medida, à precarização dos serviços públicos realizada pelo prefeito Orlando Morando, particularmente nas áreas de moradia e assistência social. “A população de rua vem aumentando assustadoramente. Você anda por São Bernardo e vê isso claramente. Isso acontece porque teve toda uma ação de desmonte das políticas de moradia popular”, afirmou.

Renata citou como exemplo uma tentativa do prefeito Orlando Morando de despejar cerca de 600 famílias de uma área no Areião, inclusive pessoas que já habitavam o bairro há mais de 30 anos. Isso foi impedido graças à organização dos moradores e ao apoio da própria Renata, do pré-candidato à prefeito Luiz Fernando e de outras lideranças.

“Quando entra a gestão Orlando Morando, começa o sucateamento dos serviços públicos de forma tenebrosa e, desde então, a gente vem fazendo o enfrentamento a essa situação. É um governo bem ditador, uma ditadura velada, onde os servidores, principalmente os da Educação, vêm sendo muito perseguidos”, denunciou a pré-candidata.

O deputado se mostrou preocupado com esse quadro, apoiou a pré-candidatura de Renata à vereadora e a presenteou com o livro ‘Renda de cidadania: a saída é pela porta’. O livro detalha a ideia de oferecer a todos uma renda básica, uma bandeira de muitos anos de Suplicy.

Ao entregar o livro, o deputado falou sobre uma de suas referências, Martin Luther King, que em seu famoso discurso ‘Eu tenho um sonho’, proferido há mais de 60 anos nos EUA, enfatiza a importância da solidariedade e do fim do ódio nas relações sociais. “Ele falou, em um dos mais belos discursos da história da humanidade, que desejava ver todas as pessoas, os filhos do ex-escravos e os filhos dos donos de escravos, sendo capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade”, concluiu o deputado.