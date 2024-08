Prefeitura inicia obra de pavimentação da Avenida Moinho Fabrini em São Bernardo

Dando continuidade às obras do programa de recuperação da malha viária de São Bernardo, a Prefeitura autorizou o início imediato do recapeamento asfáltico da Avenida Moinho Fabrini, uma das principais vias comerciais da região do Jardim Independência. A previsão da Secretaria de Transporte e Vias Públicas é que as intervenções sejam finalizadas em 30 dias.

“A partir desta segunda-feira (12/8), começamos com o recapeamento de ponta a ponta dessa importante avenida da nossa cidade. Aqui o trabalho não para. Serão quase dois quilômetros de via totalmente nova para a população”, declarou o prefeito Orlando Morando.

Gabriel Inamine/PMSBC

Os 16 mil metros quadrados da via vão passar por intervenções diversas, como serviços de fresagem do pavimento existente e execução de novo pavimento asfáltico, incluindo nova sinalização viária.

TRANSFORMAÇÃO – Implantado desde 2017, o programa de recuperação da malha viária de São Bernardo já impactou mais de 1.600 vias da cidade, o que corresponde a uma marca superior a 600 quilômetros de extensão em diversos bairros do município.

As melhorias já alcançaram, entre a lista de bairros, o Grande Alvarenga, Batistini, Rudge Ramos Paulicéia, Cooperativa, Parque Espacial, Alves Dias, Dos Casa, Centro, Demarchi, Nova Petrópolis, Ferrazópolis, Vila São José, Vila Gonçalves, Vila Euclides, Assunção e Vila Marchi.