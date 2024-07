Prefeitura de São Bernardo entrega mais 345 escrituras a moradores do Silvina Audi

Em continuidade ao maior programa de regularização fundiária da história da cidade, a Prefeitura de São Bernardo realizou neste sábado (16/7) a entrega de 345 escrituras definitivas aos moradores do Silvina Audi, na região do Montanhão. O evento foi realizado nas dependências da EMEB Benedito José de Morais e contou com a participação do prefeito Orlando Morando, lideranças de bairro e munícipes da região. Com essa nova entrega de escrituras, a Administração municipal atingiu a marca de 41 mil títulos de propriedade entregues desde 2017.

Divulgação/PMSBC

“Para mim é uma alegria poder concretizar o sonho dessas famílias que aqui chegaram a mais de três décadas e que tinham dúvidas se, algum dia, teriam a posse definitiva dos seus lotes. Mas o grande dia chegou. Aqui demorou um pouco mais, porque não era área da Prefeitura, era particular e isso deu mais trabalho, mas nossos servidores foram incansáveis para que essas famílias hoje pudessem comemorar”, salientou o prefeito Orlando Morando.

ALEGRIA – Nem mesmo o frio foi suficiente para tirar a alegria da Dona Emília Fernandes da Silva, de 87 anos, que recebeu nesta manhã a escritura de sua casa e agradeceu a Prefeitura pela realização de um sonho de uma vida. “Agradeço a Deus por essa felicidade. Sei que todos estão felizes em falar que a casa é nossa. Achei que não fosse presenciar esse momento. Achei que minha escritura não ia chegar, mas ela chegou”, disse emocionada.

Nesta segunda fase do processo de regularização fundiária do Loteamento Silvina Audi, outros 433 lotes já estão com processo adiantado para entrega dos títulos, mas no momento aguardam a entrega de documentação das famílias contempladas. Com isso, a expectativa é a de que ao encerramento deste processo 1.273 famílias recebam suas escrituras, totalizando 778 lotes.

A CASA É SUA, MAS PRECISA REGISTRAR – Visando facilitar o acesso dos moradores na entrega da documentação faltante dentro do processo de regularização fundiária, a Secretaria de Habitação de São Bernardo criou uma ferramenta on-line onde os munícipes podem realizar o preenchimento dos dados e envio de documentos necessários diretamente no site: www.saobernardo.sp.gov.br/web/sehab.