Prefeitura de São Bernardo entrega 149 escrituras a famílias da Vila União

A Prefeitura de São Bernardo atingiu mais uma marca histórica com o Programa A Casa é Minha, maior ação de regularização fundiária da história do município. Em cerimônia realizada nesta terça-feira (3/12), o prefeito Orlando Morando consolidou a entrega de 149 escrituras definitivas aos moradores da Vila União, totalizando 11 mil documentos entregues na região do Grande Alvarenga.

“Estou muito feliz com essa marca que alcançamos hoje. É um privilégio saber que, nesses últimos oito anos buscamos realizar o sonho de cada morador: garantir a propriedade definitiva de suas moradias. Agradeço por poder, de algum modo, melhorar a vida de quem mora aqui”, enalteceu o chefe do Executivo Municipal.

O loteamento Vila União é composto por 276 famílias distribuídas em 228 lotes, consolidado em área originalmente particular. Dentro do Programa A Casa é Minha, a Secretaria de Habitação criou uma ferramenta on-line para auxiliar famílias ainda não tituladas por falta de documentação. Dessa forma, os munícipes não contemplados por falta de documentação poderão realizar o preenchimento dos dados e envio de documentos necessários para o processo de regularização fundiária do lote onde vivem no computador, tablet ou celular por meio do endereço eletrônico www.saobernardo.sp.gov.br/web/sehab.

11 MIL DOCUMENTOS OFICIALIZADOS – Somente na região do Grande Alvarenga, o trabalho da Secretaria de Habitação já concluiu o processo de regularização fundiária no Jardim Pinheiros, Orquídeas I e II, Ipanema, Monte Sião I e II, São Jorge, Nosso Lar, Parque Veneza, Cantareira, Recanto dos Pássaros, Nova América, Recanto da Amizade, Sítio Bom Jesus, Jardim Nosso Teto, Vila Nova, Jardim Laura, Casa Nova, Vida Nova, Parque Florestal, Parque dos Químicos e Jardim João de Barro.