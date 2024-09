Prefeitura de São Bernardo entrega 1.800 escrituras a moradores do Jardim Calux

O programa municipal de regularização fundiária da Prefeitura de São Bernardo contemplou, neste sábado (21/9), moradores do Jardim Calux com a escritura de seus lotes. A ação, realizada em parceria com o Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), proporcionou a entrega em definitivo de 1.800 documentos de posse a famílias do bairro.

“Tenho um grande orgulho do trabalho que estamos fazendo em prol dessas pessoas que passaram uma vida a espera deste documento. Já chegamos a 45 mil escrituras entregues, sendo 5.000 em parceria com a CDHU, como aqui neste bairro. Este é o maior programa de regularização fundiária do Brasil. Até o fim de 2024, serão 50 mil escrituras entregues por toda a cidade”, observa o prefeito Orlando Morando.

Gabriel Inamine/PMSBC

Superintendente da CDHU, Candelária Rayes Garcia fez questão de ressaltar o trabalho realizado em conjunto com a Administração municipal, por meio da Secretaria de Habitação. “É um dia histórico que marca a grande parceria de trabalho entre Prefeitura, CDHU e associações de bairro para que o esforço dessas famílias fosse reconhecido com a entrega deste documento”, diz.

CHORO DE ALEGRIA – Dona Maria Elisabete Silva, 61 anos, não escondeu a emoção ao receber sua escritura. Moradora do Jardim Calux desde 1986, ela relembrou os momentos que passou ao lado da mãe em busca do tão sonhado documento de posse de sua casa. “Lutamos muito. Minha mãe foi embora esperando por esse momento, e ele chegou. Minha emoção hoje não é só por estar com ele em mãos, mas por relembrar que dormi no chão do barraco dos vizinhos e hoje eu tenho uma moradia para chamar de minha. É um dia muito especial”.

LOTEAMENTOS JÁ REGULARIZADOS – Além do Jardim Calux, o programa municipal de regularização fundiária de São Bernardo já beneficiou moradores do Jardim Cocaia, Associação Comunitária Pró-Terra, Vila Belita Nazareth 4, Vila CCS, Associação Pró Moradia Sonho Real, Parque das Flores I e II, Alvarenga Peixoto I e II, Jardim Ipê IV, Jardim Marco Polo I e II, Jardim Satélite, Royal Park, Rua Curitiba, Jardim Silvina Audi – Área I e II, Vila Olaria, Vila Boa Vista Pantanal, Parque São Bernardo, entre outros.

FERRAMENTA – Com o propósito de facilitar o andamento do processo de famílias ainda não tituladas por falta de documentação, a Secretaria de Habitação implantou uma ferramenta on-line. Os munícipes podem realizar o preenchimento dos dados e o envio de documentos necessários para o processo de regularização do lote onde vivem por meio do site: www.saobernardo.sp.gov.br/web/sehab.