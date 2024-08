Prefeitura de São Bernardo conclui modernização do Campo de Futebol do Bairro dos Finco

Em sequência ao calendário de festejos pelos 471 anos de São Bernardo, a Prefeitura de São Bernardo fez a entrega, neste domingo (18/8), da revitalização completa do campo de futebol do Bairro dos Finco.

“Estamos honrando o compromisso que fizemos, de revitalizar os campos da nossa cidade. Aqui, a grama colocada é natural por conta de questões ambientais, pois é uma área de manancial. Quero agradecer a minha esposa, a deputada estadual Carla Morando, que enviou uma boa parte dos recursos utilizados aqui nesta modernização. Isso demonstra a nossa prioridade em dar boa estrutura a um esporte que une a cidade”, ressaltou o prefeito Orlando Morando.

As intervenções, voltadas à valorização do esporte amador, receberam investimento de R$ 500 mil e contemplaram a colocação de gramado natural, obras de drenagem, reforma das traves, alambrados, vestiários e da sede social, bem como instalação da iluminação em LED e pintura em geral. Na entrada do campo, foi instalado um espaço de lazer para as crianças.

Aroaldo dos Santos, presidente do Sociedade Esportiva Bairro dos Fincos enalteceu o trabalho da administração. “Chegou o dia que a gente tanto esperava, e estamos agradecidos pelo empenho em concluir a modernização, que tanto foi desejada pela nossa comunidade”.

VALORIZAÇÃO DO ESPORTE – A Prefeitura de São Bernardo já concluiu a reforma integral de dez campos de futebol amador no município. Além do campo dos Finco, estão na lista Batistini, Ferrazópolis, Pérola Futebol Clube (Assunção), Vila São José, Palestrinha (Alves Dias), Jardim do Lago, São Leopoldo (Jordanópolis), Areião e Capelinha. Outros sete equipamentos estão em obras: Parque Selecta, Taboão, Palmeirinha, Nova Petrópolis, Orquídeas, Detroit, Paulicéia e D.E.R.