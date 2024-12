Prefeitura de Diadema disponibiliza nova sede para a Força Tática da PM

A Prefeitura de Diadema atua até o último dia do ano. A vice-prefeita da cidade, e prefeita em exercício, Patty Ferreira, entregou nesta terça-feira, 31 de dezembro, as chaves do novo espaço onde vai ser acomodada a Força Tática da Polícia Militar (PM). O local, cedido por meio de contrato de aluguel, fica na rua Nagasaki, 385, no bairro Taboão.

As equipes de Força Tática são responsáveis por realizar o patrulhamento tático ostensivo nas áreas onde o nível de criminalidade é mais elevado. Também fazem operações de CDC (Controle de Distúrbios Civis), resgate de reféns, sequestros, execução de mandados prisão e manutenção da ordem pública.

Patty Ferreira explica que a entrega no último dia do ano se justifica, pois era um compromisso do prefeito José de Filippi Júnior. “Disponibilizar um novo espaço, de qualidade, para a Força Tática vai contribuir para trazer mais segurança para os moradores de Diadema, que é o que a gente deseja.”

O secretário de Segurança Cidadã, Deivid Couto, presente à cerimônia de entrega, aproveitou a oportunidade para agradecer a parceria da PM com os esforços da Prefeitura para garantir segurança aos moradores de Diadema. “Também quero desejar boa sorte à polícia militar e aos moradores da nossa cidade. A gente tem certeza que essa medida vai melhorar muito as condições de atuação da Força Tática.”

Representando a PM, o tenente-coronel Cleber Ribeiro Ullmann recebeu as chaves e falou sobre a parceria com a Prefeitura de Diadema. “Em nome da Polícia Militar quero expressar nossa gratidão ao poder público municipal. Nos sentimos muito apoiados pela Prefeitura.”

Ele também falou sobre como o novo espaço vai contribuir para as ações da polícia. “Vocês podem ter certeza que essas instalações, já analisadas e aprovadas pelo escalão superior da Polícia Militar, serão de grande valia para que posamos acomodar o nosso efetivo que está nas ruas, exercendo uma atividade diária complexa, muito difícil. Tenho certeza que a partir dessa entrega o serviço prestado de segurança na cidade tende a ser muito melhor”, completou.