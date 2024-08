Com segurança cidadã de Filippi, Diadema tem o menor índice de homicídios da Grande SP

A política de segurança cidadã promovida pelo prefeito Filippi trouxe resultados práticos para Diadema. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que Diadema é a cidade com mais de 300 mil habitantes da Região Metropolitana com o menor número de homicídios no semestre.

Entre janeiro e junho, a SSP registrou somente três homicídios dolosos em Diadema. Na comparação com o primeiro semestre de 2023, quando 12 pessoas foram mortas na cidade, a queda é de 75% no indicador criminal. Entre março e maio, nenhum homicídio doloso foi computado no município.

“Nosso governo nunca fugiu da responsabilidade de tratar a segurança pública como um problema local. O que defendemos é uma política de valorização da cultura de paz e com a segurança preventiva. Por isso que a retomada da Central de Videomonitoramento foi tão importante, para que, com auxílio das câmeras, possamos prevenir e combater o crime antes de ele acontecer”, afirmou o prefeito Filippi.

O levantamento junto a dados da SSP apresenta que Diadema foi a única grande cidade da Região Metropolitana a reduzir o número de homicídios – todas as demais tiveram aumento de casos.

Veja os dados na tabela:

SEGURANÇA CIDADÃ

Vários foram os investimentos do prefeito Filippi na segurança pública de Diadema. O primeiro passo foi recuperar a GCM, com aumento do efetivo, compra de novos fardamentos e armamentos, bem como reforma da base da guarda. Foram 49 agentes concursados, fortalecendo a corporação.

Outra frente de atuação foi criar a Patrulha Maria da Penha. O setor da GCM foi capacitado e preparado para atuar no combate à violência doméstica, no acolhimento de mulheres agredidas, na orientação jurídica para expedir medidas protetivas e também na atuação junto aos agressores, com grupos de reflexão. Em quase 4 anos, aproximadamente 1.000 medidas protetivas foram expedidas.

Mas o resgate da Central de Videomonitoramento permitiu potencializar o trabalho de segurança cidadã em Diadema. A central, inaugurada em 2005, havia sido destruída pela gestão anterior. Foi preciso recuperar totalmente a base, comprar novos equipamentos e câmeras e instalar 25 totens de segurança em pontos estratégicos. A Central passou a ter 340 câmeras integradas, trazendo imagens em tempo real e ajudando a esclarecer crimes e a prevenir situações em vários pontos de Diadema.