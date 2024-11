Prefeito Orlando Morando vistoria obras do Piscinão Jaboticabal

Em agenda conjunta com a deputada estadual Carla Morando, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, efetivou nesta sexta-feira (22/11) vistoria às obras de construção do Piscinão Jaboticabal, maior reservatório da América Latina, atualmente, com 65% de obras executadas, em andamento na tríplice divisa entre São Paulo, São Bernardo e São Caetano. Cerca de 150 colaboradores trabalham no local. A visita se deu ao lado de engenheiros da SP Águas, agência reguladora do governo do Estado, que substituiu o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica).

Um investimento total no volume de R$ 400 milhões, incluindo no pacote as desapropriações, para implantação do equipamento hídrico que vai ocupar uma área de 154 mil metros quadrados, desde as proximidades da Via Anchieta com o bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, até o limite do Jardim São Caetano, na cidade vizinha. Com capacidade de armazenamento de 900 mil metros cúbicos de água da chuva – ou 360 piscinas olímpicas -, o piscinão, sob a alçada do governo Tarcísio de Freitas, tem previsão de entrega para dezembro de 2025.

“Realizamos essa importante visita para identificar o estágio em que se encontram as obras do Piscinão Jaboticabal. Uma enorme satisfação verificar in loco o avanço das ações: 65% dos trabalhos executados, um reservatório grandioso e fundamental, não só para nossa cidade, mas também para o Grande ABC e Capital. Já existe, inclusive, uma retenção de água no local, embora isso não queira dizer que o equipamento esteja em funcionamento. Agradecer, sobretudo, ao governador Tarcísio pelo empenho e compromisso”, pontuou o chefe do Executivo municipal.

Carla Morando reforçou que detectar o ritmo acelerado das obras “dá um grande alívio”, tendo em vista episódios de alagamentos neste eixo. “Intervenções em ritmo forte, o que nos enche de alegria. A população do Grande ABC espera por essa medida há muitos anos. Com esse andamento, temos a convicção de que as obras serão finalizadas dentro deste prazo do fim de 2025, atendendo uma demanda antiga e histórica. A conclusão irá solucionar definitivamente os problemas de enchentes na região”, assinalou a parlamentar. A vistoria foi acompanhada também pelos vereadores Mauricio Cardozo (São Bernardo) e César Oliva (São Caetano).

BENEFÍCIO – O reservatório fica na Rua Tocantínia, na Vila Liviero, situado no trecho do córrego Jaboticabal, entre os ribeirões dos Meninos e dos Couros. A expectativa é que, a partir da conclusão, o piscinão possa beneficiar diretamente uma população estimada de 1,5 milhão de pessoas.

Diretor de Engenharia e Obras da SP Águas, o engenheiro Nelson de Campos Lima sustentou que o Estado mantém o compromisso de finalizar a construção dentro do cronograma. “O governador Tarcísio e a secretária Natália Resende (de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) acompanham de maneira contínua. Temos apresentado avanços, com uma equipe muito boa, qualificada. O desafio é grande, até pelo gigantismo da obra, e sabemos que essa ação terá um efeito muito positivo para a população. Por isso, iremos perseguir todos os prazos e entregar esse resultado importante para a região.”